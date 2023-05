Cristiano Malgioglio annuncia l’addio alla tv: la decisione spiazza

Cristiano Malgioglio è stato uno dei protagonisti della puntata di domenica 7 maggio a Verissimo. Si è raccontato senza filtri, parlando della sua esperienza ad Amici, ma anche della sua vita privata e della sua carriera in televisione.

Una vita fatta di tanti successi, quella del paroliere ma anche di tanta sofferenza. Ma a lasciare tutti spiazzati, un annuncio che mai nessuno si aspettava e che mai avrebbe immaginato

Cristiano Malgioglio pronto a lasciare la tv

<C’è da dire che la decisione di Maria De Filippi nel volerlo nel suo Amici in qualità di Giudice lo ha reso molto felice. Malgioglio, però, non esclude l’idea che fra un po’ potrebbe anche abbandonare la televisione:

“Fra qualche anno, non so, andrò in pensione. Finché la mia immagine regge bene, io rimango, ma appena inizio a vedermi patetico me ne vado”. Ovviamente, vista la maniera in cui ad oggi è amato sia dai grandi che dai più piccoli, possiamo dire che per la pensione c’è ancora tanto…

Le grandi sofferenze del paroliere mai passate

Cristiano nonostante i suoi sorrisi e le tante battute nasconde dietro quella maschera tanto dolore. Prima la morte di sua sorella Francesca con la quale era legatissimo. Poi la morte della nipote, figlia dell’altra sorella Filippa.

Cristiano fa sapere che nonostante siano passati 18 anni da quando sua nipote è morte la sorella da allora non si è mai ripresa. Infine, pochi sanno che il paroliere ha avuto anche un tumore, che ha scoperto mettendo una crema sulla gamba.

Li si è accorto di avere un nero particolare e per scrupolo si è fatto controllare e i medici gli hanno dato la sentenza: si trattava di un tumore maligno da eliminare con urgenza. Un colpo al cuore, per Cristiano che però anche questa volta ha saputo rialzarsi più forte di prima.