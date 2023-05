Uomini e donne anticipazioni, cosa cambia nella nuova stagione: ipotesi terzo opinionista

L’estate sarà il periodo perfetto per capire come migliorare la nuova stagione di Uomini e Donne, la quale si affaccerà sul piccolo schermo verso la fine del mese di settembre 2023.

Ci sono tante cose da cambiare, visto che l’ultima edizione ha vissuto momenti di alti e bassi, ed ecco che si preannunciano numerose novità. Stando ai rumors, il parterre del trono over cambierà in buona parte, ci sarà l’introduzione del trono vip e pare sia prevista una nuova opinionista.

Cosa cambia a settembre a Uomini e donne

Stando agli ultimi aggiornamenti sembra che a Uomini e donne ci saranno molti cambiamenti. Dopo essere andato in vacanza prima del previsto, il dating show ha tirato un po’ le somme dell’ultima edizione e avrebbe capito che ci sono alcuni aspetti da migliorare. Uno delle prime modifiche che Maria De Filippi avrebbe suggerito di applicare riguarda il trono over. Infatti, pare che la conduttrice voglia dargli meno spazio-

Si è parlato inoltre anche di tanti ritorni, tra qui quello di Giorgio Manetti e altri ex tronisti storici ora cresciuti. Un’altra grande novità che attende i telespettatori è anche l’arrivo del trono vip, il quale potrebbe aggiungersi ai due troni tradizionali. Si vocifera che ci sarà un tronista o una tronista vip e una schiera di corteggiatori o corteggiatrici comuni.

Uomini e donne anticipazioni: in arrivo una nuova opinionista?

In queste ore in rete sta circolando anche un’altra particolare news. Si tratta nel dettaglio della possibilità di aggiungere un nuovo opinionista accanto a Gianni e Tina. Con l’arrivo di un trono in più, il quale potrebbe aggiungersi solo nella seconda parte di stagione, Maria De Filippi avrebbe deciso di inserire anche una nuova opinionista.

Quale? Al momento non ci sono certezze, ma gli esperti indicano Giulia De Lellis come candidata numero uno. Ovviamente precisiamo che si tratta solo di indiscrezioni