Al Bano Carrisi 80 anni e non sentirli! Il sesso con Loredana? E’ come il cibo… deve saziarti”

Oggi 20 maggio 2023 Al Bano Carrisi compie ben 80 anni e nonostante la sua età non ha certo voglia di fermarsi. Nonostante il suo compleanno è oggi i festeggiamenti possiamo dire sono iniziati già mesi fa.

Tutto è partito dal festival di Sanremo dove assieme ai suoi amici Gianni Morandi e Massimo Ranieri si è fatto portare una mega torta sul palco. E parlando dei suoi ottanta anni, Carrisi ha fatto sapere che la sua età non lo spaventa nemmeno nell’intimità con la compagna… Infatti, per la prima volta ha rilasciato dichiarazioni piccanti.

Al Bano: Il sesso è come il cibo

Tra lui e Loredana Lecciso la passione è ancora accesa a differenza di quelli che credono che i due non siano in ottimi rapporti. «Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti», dichiara Al Bano, facendo intendere che – nonostante l’età – sotto le coperte ci sia ancora molta attività con la moglie.

Carrisi inoltre fa sapere di essere un compagno di vita ideale. Reputa la donna l’essenza della vita e, per questo, l’ha sempre messa su un piedistallo. E se dovesse scegliere un giorno preciso da rivivere in questi suoi 80 anni, lui risponde così: «Nessuno, per non fare dispetto a tutti gli altri di un’esistenza senza rimpianti».

Al Bano Carrisi, grandi festeggiamenti per “I 4 volte 20”

Inoltre, per il grande traguardo raggiunto, ha realizzato anche un mega evento con tutta la sua famiglia e i suoi amici. L’evento è stato realizzato nella giornata di ieri e andrà in onda su Canale 5 il 24 maggio. Tra gli ospiti sono attesi gli amici di sempre: Gianni Morandi, Renato Zero, i Ricchi e Poveri, Iva Zanicchi, Arisa. Ovviamente vicino a lui anche la sua famiglia allargata e i suoi figli. Sembra invece assente Loredana Lecciso, per un veto della Power.

In una lunga intervista, l’artista ha fatto sapere anche che come regalo gli piacerebbe molto ricevere una telefonata. Una chiamata da parte di Putin che gli dicesse la guerra è finita. Al Bano ha spiegato che si reca a Mosca dagli anni ’80, conosce Vladimir Putin da una vita, da quando era un dirigente del KGB. Ha cantato spesso per lui… e per lui il regalo migliore per il suo compleanno sarebbe sicuramente la notizia della fine della guerra.