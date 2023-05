Ida Platano e Alessandro Vicinanza rompono il silenzio dopo i rumor sul presunto tradimento (FOTO)

In questi giorni sono trapelate delle voci piuttosto incresciose secondo le quali sembrava che tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza ci fosse stato un tradimento. In particolare, sembrava che l’ex cavaliere di Uomini e Donne avesse avuto un flirt con un’altra donna.

I diretti interessati, però, fino a questo momento non erano minimamente intervenuti sulla faccenda, sperando che la notizia si gonfiasse da sé. Questo, però, non è avvenuto, sta di fatto che in queste ore i due hanno fatto un chiarimento.

I rumor sul tradimento tra Ida e Alessandro

Dopo la diffusione delle notizie inerenti un presunto tradimento da parte di Alessandro Vicinanza nei riguardi di Ida Platano, i due protagonisti si erano un po’ assentati dai social. Nello specifico, infatti, i loro account erano sprovvisti di foto o video volti ad immortalare i momenti più belli della loro storia d’amore. Di solito, infatti, i due protagonisti sono molto attivi sui social e non perdono occasione per farsi dediche romantiche.

A causa della lontananza, infatti, non possono trascorrere insieme tutto il tempo, quindi, spesso ne approfittano per mandarsi dei messaggi attraverso i social e sicuramente anche in privato. Ad ogni modo, dopo la diffusione dei pettegolezzi inerenti il presunto tradimento, i due hanno smesso di fare tutto ciò e la cosa aveva insospettito ancor di più le persone più maliziose. Ad ogni modo, in queste ore, finalmente sembra essere emersa la verità.

Il post della Platano e Vicinanza

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, infatti, hanno pubblicato un video su Instagram all’interno del quale hanno chiarito, una volta per tutte, tutti i recenti rumor trapelati sul loro conto. I due, finalmente, hanno avuto modo di incontrarsi dopo un po’ di tempo in cui sono stati distanti. Ida ha scritto anche una dedica in cui ha specificato di aver sentito tanto la mancanza del suo fidanzato.

Quando si sente la mancanza di qualcuno vuol dire che, effettivamente, si prova un sentimento molto forte. Il video in questione, con tanto di didascalia annessa, è stato condiviso anche da Alessandro. Il giovane ha sposato appieno le affermazioni della sua fidanzata. Con questo video, dunque, seppur non in maniera esplicita, i due protagonisti hanno smentito tutte le voci inerenti una presunta crisi tra loro. Questo basterà a sedare le polemiche a riguardo?