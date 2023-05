Un posto al sole anticipazioni: Ida si allea con Marina? Per Lara il gioco è finito!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, quelle che andranno in onda dal 22 al 26 magio 2023, la vera madre di Tommaso arriverà a Napoli.

Ida, questo il nome della donna, vorrà riprendersi il suo bambino ma Lara farà di tutto per non farlo accadere. Infatti, con delle minacce la Martinelli crederà di esserci riuscita ma a quanto pare la sua nemica userà un’arma segreta: Marina Giordano.

Un posto al sole anticipazioni: Ida torna a Napoli con un solo obiettivo, Tommaso

I prossimi episodi di Un posto al sole saranno davvero decisivi per Lara. Infatti, le anticipazioni ci fanno sapere che la donna che ha minacciato la Martinelli è Ida, la vera madre di Tommaso. Nelle prossime puntate quest’ultima si presenterà a Napoli con il chiaro intento di riprendersi suo figlio, pentita di averlo ceduto in cambio di denaro. La ragazza tormenterà Lara per riavere il suo bambino e di conseguenza la perfida bionda inizierà a capire che tutti i suoi sacrifici stanno andando in rovina.

Proprio per questo motivo, cercherà quindi in tutti i modi di fermare la la madre di Tommaso sfruttando qualsiasi arma nelle sue mani. A metà della prossima settimana, la Martinelli penserà di essere riuscita a convincere la sua nemica a desistere ma sarà solo un’illusione. Ida le farà credere di aver ceduto ma di fatto non avrà per nulla cambiato idea. La ragazza si ripresenterà più carica che mai e a quanto pare con un’alleata particolare..

Anticipazioni: Ida e Marina diventano alleate?

Ida quindi non cambierà idea e tornerà all’attacco per riprendersi Tommaso. Non è da escludere che la ragazza possa chiedere una mano a Marina, per riuscire a riavere suo figlio.

La Giordano ne sarebbe sicuramente contenta non solo perchè in questo modo allontanerà per sempre Lara da suo marito ma finalmente potrà fargliela pagare. Al momento, però precisiamo che tutto questo rimane solo una nostra ipotesi…