Verissimo, Silvia Toffanin in totale imbarazzo: “sotto fondo curioso”, cosa si sente per sbaglio

Nella giornata di ieri, Verissimo ha dedicato una puntata speciale all’ultima edizione di Amici, che è stata vinta da Mattia Zenzola.

Per il ballerino si è trattato di una vera e propria rivincita, dato che lo scorso anno era stato costretto ad abbandonare la scuola a causa di un infortunio: quest’anno ci ha riprovato e non solo è arrivato al Serale, ma ha addirittura vinto. Una gran bella storia, che Silvia Toffanin ha raccontato con grande curiosità e anche emozione.

Verissimo, Toffanin in imbarazzo: “Fuori onda”, cosa si sente per sbaglio

Nel corso dell’intervista però è successo qualcosa di particolare che non è centrato nulla con Mattia e tanto meno con Amici. Molti telespettatori si sono accorti che spesso partivano degli applausi completamente fuori onda, dovuti forse a un errore di montaggio.

In precedenza c’era stato anche un mezzo problema con il playback. Insomma, errori che non sono passati prorpio inosservati soprattutto in una puntata come questa dove si attendevano i ragazzi della scuola della De Filippi.

Nello studio dalla Toffanin si sono infatti presentati i quattro finalisti, accompagnati dai rispettivi professori. Sono anche stati ospiti due di tre giudici del programma, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Nelle ultime ore girano tra l’altro delle voci proprio su Giofrè, che nella prossima edizione potrebbe entrare nella scuola in qualità di professore.

Anticipazioni Verissimo oggi: chi sono gli ospiti

Domenica 21 maggio a partire dalle 16.30 spazio invece a Verissimo – Le Storie, il contenitore che mostrerà alcune interviste inedite tra le quali quella a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobile de ‘Il Volo’.

Inoltre ci saranno Nicole e Carlo a raccontare il loro amore sbocciato a Uomini e Donne e infine Filippo Bisciglia che si concederà ad un’intensa intervista ricca di dettagli. Insomma, anche oggi una puntata da non perdere!