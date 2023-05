Un posto al sole anticipazioni: novità piccanti in arrivo per Diego

>Diego Giordano è mancato per molto tempo dal set di UPAS e anche una volta tornato non ha affrontato momenti bellissimi. Problemi di salute, un’accusa di omicidio infondata e diversi fallimenti sia in amore che sul lavoro. Insomma, un vero disastro.

Adesso che le cose a Caffè Vulcano vanno meglio e che per il ragazzo si profila una certa stabilità lavorativa, ci fa piacere apprendere, direttamente da Francesco Vitiello che lo interpreta, che per Diego è in arrivo una ventata di novità piccanti. Di cosa si tratta?

Un posto al sole: gli amori passati di Diego

Come abbiamo visto nelle puntate precedenti appena tornato a Napoli, Diego si era sin da subito avvicinato a Rossella. Nonostante il feeling che si era creato, si trattava comunque di una storia bloccata sul nascere dato che la ragazza era, all’epoca, fidanzata con Patrizio.

Dopo di lei è arrivata Beatrice ma anche in questo caso le cose sono andate malissimo. Recentemente invece ha incontrato Lia. La ragazza, però, lo sappiamo era più interessata a recuperare gli interessi della famiglia piuttosto che ad instaurare un rapporto serio con il Giordano

Anticipazioni prossimi episodi: nuovo amore il giovane Giordano

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che a breve ci sarà un nuovo amore per il giovane Diego. In una recente intervista, a parlare è stato proprio Francesco Vitiello che interpreta il personaggio. L’attore ha fatto sapere che per lui è in arrivo un nuovo amore. Un sentimento fatto di passione e coinvolgimento oltre che da qualche contorno piuttosto piccante.

Queste le parole:Ci sarà sicuramente un nuovo incontro per Diego. Del resto è un po’ che non gli accade nulla sul piano interpersonale. Al momento non sappiamo ne con chi e ne tanto meno quando lo rivedremo innamorato. Quel che è certo è che sicuramente ci regalerà tante altre emozioni.