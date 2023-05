Uomini e Donne trono classico, come va tra le coppie di questa stagione? Chi resiste e chi scoppia

L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne, per quanto riguarda il trono classico, ha portato alla nascita di svariate coppie. Alcune di esse continuano a stare insieme, più affiatate che mai, mentre altre sono già scoppiate. Altre, ancora, non hanno fatto neppure in tempo a nascere.

I percorsi dei vari tronisti e delle troniste sono stati differenti. Ognuno di essi, però, è stato caratterizzato da tante emozioni e momenti degni di nota. Ad ogni modo, vediamo quali sono le coppie che ancora resistono e quelle che, invece, si sono mollate.

Le coppie del trono classico di Uomini e Donne che stanno ancora insieme

Le coppie nate quest’anno al trono classico di Uomini e Donne sono diverse. In ordine cronologico, la prima che si è formata è stata quella comporta da Federico Nicotera e Carola Carpanelli. I due hanno cominciato il loro percorso lo scorso settembre e la scelta si è consumata verso marzo. I ragazza attualmente sono ancora insieme e sono più felici che mai. A causa della distanza, hanno scelto di prendere casa insieme e di andare a convivere.

Tra tutti, forse, sono proprio coloro i quali hanno un po’ bruciato le tappe. Un’altra coppia che si è formata poco dopo la loro è quella composta da Lavinia Mauro e Alessio Corvino. I due hanno avuto un percorso davvero lungo a Uomini e Donne, tuttavia, alla fine hanno deciso di uscire insieme e, attualmente, sono felicemente fidanzati. Al momento, però, i due non hanno optato per una convivenza, sta di fatto che fanno il possibile per ritagliarsi quanti più momenti insieme compatibilmente con i loro impegni.

C’è chi scoppia e chi non è mai decollata

Al trono classico, poi, nel corso di questa edizione di Uomini e Donne, ci sono state anche delle coppie che non sono mai nate. I troni di Federica Aversano e Federico Dainese, infatti, non sono arrivati neppure a conclusione, in quanto i due hanno lasciato anticipatamente. Al momento, entrambi sembrano essere ancora single. Tra le altre coppie, poi, c’è quella formata da Nicole Santinelli e Carlo Mancini. I due sembrano molto felici e complici.

Ieri sono stati ospiti a Verissimo ed hanno fatto delle confessioni molto belle e private. Anche loro al momento non convivono, tuttavia, i due sembrano avere delle intenzioni molto serie. Infine, l’ultima coppia nata quest’anno nel programma è quella formata da Luca Daffrè e Alessandra Somensi. Per loro, purtroppo, le cose non sono andate nel modo sperato. Dopo soli pochissimi giorni di conoscenza, infatti, hanno deciso di lasciarsi.