Back To School chiude per sempre dopo il flop di quest’anno? Si mette male per la Panicucci

L’edizione di quest’anno di Back To School si può dire che sia stata un vero flop. Il programma, condotto da Federica Panicucci in questa seconda edizione, non è riuscito ad ottenere ascolti allettanti per la rete.

Questo, dunque, sta spingendo molti a credere che la trasmissione possa chiudere definitivamente i battenti e non vedere mai un rinnovo. Ebbene, le cose potrebbero andare davvero in questo modo? Ecco cosa è emerso.

Il flop dell’edizione di quest’anno di Back To School

I flop registrati quest0anno da Back To School sono stati notevoli. La trasmissione è andata in onda per la prima volta lo scorso anno ed era presentata da Nicola Savino. In quella circostanza, gli ascolti sono stati abbastanza accettabili, sta di fatto che l’azienda ha deciso di rinnovare il format con una nuova edizione. Il suo ritorno, però, è stato contraddistinto anche da alcune novità, inerenti soprattutto la conduzione.

Nello specifico, infatti, Nicola è stato sostituito da Federica Panicucci. La presentatrice ha provato in tutti i modi a tenere alto l’onore dello show, tuttavia, i risultati raggiunti non sono stati sufficienti per l’azienda. Puntata dopo puntata lo show ha accumulato solo insuccessi, sta di fatto che ad un certo punto si è deciso anche di cambiare giorno di messa in onda passando dal mercoledì al giovedì.

Si mette male per Federica Panicucci

Neppure questo cambiamento, però, è stato sufficiente ad arginare il flop di Back To School. Proprio per tale ragione, in queste ore è pervenuta una brutta notizia che riguarda Federica Panicucci. Nello specifico, l’influencer Amedeo Venza ha dichiarato di essere venuto in possesso di informazioni piuttosto spiacevoli che riguardano questa trasmissione. Il format, infatti, pare non sarà rinnovato per la prossima stagione.

Si vocifera, inoltre, che la trasmissione possa anche essere cancellata del tutto dai palinsesti Mediaset. Al momento, dunque, pare proprio che Federica Panicucci non sarà alla guida di questo format appartenente alla prima serata di Italia 1. La donna continuerà a condurre Mattino 5 News, ma per lei non dovrebbe esserci alcun rinnovo in prime time. Al momento, dunque, il programma risulta cancellato, tuttavia, non resta che attendere per scoprire se, in realtà, si deciderà di riproporre la trasmissione in una versione differente e con un sostanziale cambio dal punto di vista del cast e della conduzione.