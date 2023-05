Mattia Zenzola sarà di nuovo ad Amici? Risponde Maria De Filippi

Da poche settimane è terminato Amici 22 ma i fan sono curiosi di sapere se alcuni ballerini torneranno a far parte del cast il prossimo anno con il ruolo da professionista. Dopo l’indiscrezione su Isobel, che pare sia stata confermata ecco che è arrivata anche una bella notizia per il vincitore Mattia Zenzola.

Il giovane ha ricevuto diverse offerte di lavoro e in questi mesi avrà tutta la libertà di sceglierle o meno. Infatti, quel che resta da capire è se deciderà di accettarle o meno o iniziare un nuovo percorso artistico. In molti inoltre vorrebbero vederlo di nuovo nella scuola, magari con ruolo da professionista. Ma cosa ne pensa Maria?

Mattia Zenzola anche lui professionista ad Amici?

La vittoria di Mattia Zenzola è arrivata ad Amici 22 dopo un lungo e laborioso lavoro fatto nel talent. Lo scorso anno il giovane è entrato nella scuola ma dopo pochi mesi a causa di un infortunio ha dovuto abbandonare il suo sogno. Ovviamente la produzione gli ha dato la possibilità di ritornare e possiamo dire che meritatamente ha portato a casa la vittoria. Una doppia soddisfazione per il giovane che ad oggi si dice davvero fortunato.

Eppure, il web sogna di vederlo ancora nello studio del talent show e nei panni di professionista. Mattia farà presto la sua decisione anche se c’è chi chiede a Maria De Filippi di proporgli direttamente un posto nel corpo di ballo.

Mattia sarà ad Amici a settembre? Risponde Maria

Come detto in precedenza sono stati in tanti a chiedere sulle varie fanpage dedicate al programma chissà cosa ne penserebbe Maria De Filippi. Sembra che la presentatrice a tal proposito abbia fatto sapere che ore per tutti i ragazzi viene il difficile. Essere fuori dalla scuola è tutta un’altra realtà che ovviamente mette a dura prova.

E sul possibile ritorno di Mattia Zenzola ad Amici, gli espreti fanno sapere che Queen Mary avrebbe già frenato gli animi… La conduttrice ha fatto intendere che il ballerino è stato già due anni nella scuola e adesso è arrivato il momento che guardi altrove. Ad ogni modo le porte per Zenzola sono sempre aperte.