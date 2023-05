Paolo Noise lascia l’Honduras: scatta la denuncia ma qualcosa non convince: cosa c’è sotto?

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi e come già anticipato, non sono mancati i colpi di scena. Paolo Noise ha abbandonato il programma e lo ha annunciato in diretta tv.

Quando è iniziata la sesta puntata, Alvin ha fatto sapere a Ilary Blasi e al pubblico che Paolo non sarebbe stato presente con il gruppo. Questo perché si è dovuto recare dai medici per alcuni accertamenti. Dopo di che, l’inviato ha anticipato che lo stesso Noise voleva parlare con tutti.

Paolo Noise lascia l’Honduras ma qualcosa non convince

Paolo si è lasciato andare a un lungo discorso. Sin da subito si è capito che Noise ha intenzione di annunciare la sua uscita di scena. Da parte di Ilary Blasi, Enrico Papi e Vladimir Luxuria dallo studio non è arrivata alcuna richiesta di ripensarci, anzi. Tutti appaiono comprensivi per la decisione presa, che è arrivata principalmente dal consiglio di un medico dietro le quinte del reality show, presente in Honduras.

Solitamente Ilary e i due opinionisti a L’Isola dei Famosi cercano di convincere i naufraghi a non lasciare il gioco. Questa volta è chiaro che c’è qualcosa di serio dietro. Nessuno, però, rivela i veri motivi. La Blasi, infatti si è lasciata andare solo a qualche battuta senza dire nulla di più e lo stesso hanno fatto anche i due opinionisti.

Paolo Noise stava davvero male?

La domanda che tutti si sono posti per l’uscita di Paolo è se davvero il naufrago stesse male dato che le sue condizioni di salute almeno dall’esterno non sembravano fossero così gravi. E invece, sembra che dietro ci sia qualcosa di serio che non è stato svelato per motivi di privacy.

L’inviato sottolinea che si è trattato di un problema serio. Invece Noise dichiara semplicemente questo prima di andare via: “Tra queste persone ce n’è stata una che mi ha aiutato tanto, mi ha permesso di alzarmi da una caduta.

Io ci tenevo a vincerla davvero questa esperienza, perché l’avrei vinta come Paolo e non come Paolo Noise. Questa persona ha preso una decisione: tendermi una mano per dirmi di non proseguire questo percorso. Questa persona è un medico”