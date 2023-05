Ilary Blasi ubriaca durante la diretta dell’Isola dei Famosi? Lei ammette: “Ho bevuto…”

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi è apparsa alquanto su di giri, al punto che c’è chi ha insinuato che potesse essere ubriaca. Ad insinuare questo dubbio è stato proprio il suo collega Enrico Papi.

Quest’ultimo, infatti, ha notato alcuni comportamenti bizzarri da parte della presentatrice, al punto da metterla in imbarazzo in diretta chiedendole se avesse bevuto. Ebbene, la donna ha fatto una confessione senza troppi peli sulla lingua.

Enrico Papi insinua che Ilary Blasi fosse ubriaca

Ilary Blasi è sicuramente una conduttrice alquanto anticonvenzionale, cosa a cui sono abituati i telespettatori dell’Isola dei Famosi. Spesso la donna è estremamente diretta e sbrigativa, finendo quasi per apparire menefreghista su certi temi. Inoltre, è anche una di quelle che, solitamente, non ha peli sulla lingua, quindi, quello che pensa quello dice. Ebbene, nel corso della puntata di ieri ha dato proprio dimostrazione di questo suo lato caratteriale.

Nello specifico, a inizio puntata, Enrico Papi ha notato degli strani comportamenti in lei. La conduttrice è apparsa alquanto su di giri e un po’ intontita. Ad un certo punto, poi, ha chiesto ad Alvin di spiegare ai naufraghi il funzionamento di una prova, ovvero, quella relativa a decretare quale sarebbe stata la tribù vittima della maledizione del pirata. Nel fare questa richiesta, però, la donna è apparsa piuttosto confusa.

La conduttrice fa una confessione all’Isola dei Famosi

Enrico Papi, allora, ha subito incalzato Ilary Blasi chiedendole se fosse ubriaca e se avesse bevuto prima della diretta dell’Isola dei Famosi. A quel punto, allora, la conduttrice non è riuscita a trattenersi. La donna è scoppiata a ridere ed ha fatto una confessione. Ad un certo punto, infatti, ha detto che prima di entrare in studio le hanno fatto bere del rum. I presenti in studio, chiaramente, sono scoppiati a ridere.

Anche l’opinionista ha riso ed ha ammesso che, con questa spiegazione, adesso risultano chiare tante cose. Al momento non si sa se quella di Ilary sia stata una semplice battuta oppure no. Fatto sta che Papi non è stato l’unico a notare degli strani comportamenti da parte della padrona di casa del reality show. Non sarebbe la prima volta, infatti, che la donna si renda protagonista di confessioni alquanto inaspettate e “scabrose” sul dietro le quinte del reality show.