Gravissimo lutto a l’Isola dei famosi: addio alla storica opinionista e giornalista televisiva. Dolore immenso

ll mondo del giornalismo è in lutto per la scomparsa della giornalista, saggista e opinionista tv Maria Giovanna Maglie.

La sua morte sarebbe stata causata da un improvviso malore e dopo che, nei mesi scorsi, era stata ricoverata…

Mediaset in lutto: addio alla grande giornalista Maria Giovanna Maglie

A dare la notizia della sua scomparsa è stata Francesca Chaouqui, che ha scritto sui social: “Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace”.

Un dolore immenso non solo per la sua famiglia ma anche per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerla. In lutto anche Mediaset che ha avuto la possibilità di collaborare con lei. Infatti, oltre al giornalismo ha preso parte anche a numerosi programmi tv nel ruolo di opinionista come L’Isola dei famosi. Spesso abbiamo avuto modo di vederla anche nei salotto di Barbara D’Urso dove la conduttrice

Chi era Maria Giovanna Maglie

Il mondo della cultura piange Maria Giovanna Maglie, la celebre giornalista e volto tv che è improvvisamente scomparsa all’età di 70 anni. Nei mesi scorsi la giornalista aveva subito alcuni ricoveri proprio a causa delle sue condizioni di salute, che non sarebbero state buone. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua tragica e inaspettata scomparsa.

Originaria di Venezia (dove era nata nel 1952) Maria Giovanna Maglie aveva esordito come giornalista lavorando per l’Unità e a seguire aveva lavorato a lungo in Rai per poi passare in Mediaset. Era sposata con l’artista siciliano Carlo Spallino e non aveva avuto figli.