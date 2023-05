Uomini e donne, cambiamenti in vista per la prossima stagione: cosa avrebbe in mente Maria

Il successo del trono giovani di Uomini e Donne 2022/2023, con tronisti e corteggiatori che da tempo non venivano così seguiti (soprattutto grazie ai corteggiatori Carola Carpanelli e Alessio Corvino, amatissimi sui social), sembra aver convinto Maria De Filippi a un possibile cambiamento.

Infatti, è possibile che la conduttrice possa ancora una volta stravolgere il format di Canale 5 con tante sorprese…

Uomini e donne, cambiamenti in vista: si ritorna alle vecchie origini?

Stando ai rumors, Maria De Filippi starebbe pensando al ritorno dei due format separati, ovvero puntate dedicate interamente al trono over e puntate interamente dedicate al trono classico. Ma se questo ritorno al passato, dettato dal nuovo grande successo dei tronisti, è ancora in forse, sembra che invece un altro progetto è stato confermato. Si tratta di un cambiamento tra i ragazzi.

Pare che Maria sul trono non vuole più i giovanissimi ma ragazzi tra i 30 e 40 anni. Del resto, anche quest’anno erano più maturi del passato. Bata pensare a Federica Aversano, Federico Nicotera, Federico Dainese e Lavinia Mauro che sono più vicini ai trenta che ai vent’anni.

Anticipazioni Uomini e donne: Maria ha in mente grandi cose

Ma non finisce qui, perché la novità più attesa, che potrebbe essere attuata già nelle prossime registrazioni, riguarda il personaggi del trono over. Sempre secondo alcuni rumors pare che la conduttrice abbia deciso di mandare via alcuni cavaliere. Dobbiamo dire però che tale notizia va presa con le pinze in quanto è stato già smentito un possibile addio di Aurora Tropea.

Sia lei che Riccardo ed Armando sembrano confermati. Come del resto anche Gemma Galgani. Potrebbe, inoltre, ritornare un grande personaggio: Giorgio Manetti. Il famoso fiorentino ha fatto sapere che visto che è di nuovo single potrebbe mettersi di nuovo in gioco e magari dare una nuova possibilità a Gemma