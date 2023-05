Maria De Filippi, ex tronista fa una confessione toccante: “Ecco cosa mi ha detto in privato”

Un’ex tronista di Uomini e Donne ha recentemente rilasciato un’intervista all’interno della quale ha fatto una confessione su Maria De Filippi. La ragazza in questione si è soffermata, soprattutto, su una frase detta dalla conduttrice poco dopo la sua scelta.

Si tratta di parole che, alla luce di tutto quello che ha vissuto la padrona di casa del talk show di Canale 5, risuonano alquanto toccanti. Vediamo nel dettagli di chi stiamo parlando e che cosa ha detto la conduttrice.

Ex tronista di Uomini e Donne fa una confessione su Maria De Filippi

Nel corso di una recente intervista rilasciata su Nuovo Tv, l’ex tronista di Uomini e Donne Nicole Santinelli ha parlato anche di Maria De Filippi. Quest’anno si è conclusa con grande anticipo l’edizione del dating show di Canale 5 e il tutto è stato suggellato dalle scelte della ragazza e di Luca Daffrè. Ad ogni modo, subito dopo la registrazione della scelta della Santinelli, lei e Carlo sono andati da Maria per ringraziarla della grande opportunità che ha offerto loro.

Ebbene, in tale occasione, la padrona di casa del programma ha voluto fargli un augurio e ha voluto dare ad entrambi un consiglio. Nello specifico, infatti, ha detto che la De Filippi ha consigliato loro di godersi ogni singolo attimo della vita e di fare esattamente tutto ciò che il loro cuore desidera. L’invito della presentatrice, dunque, è stato a godersi la vita, in quanto tutto potrebbe cambiare inaspettatamente da un momento all’altro.

Il rapporto con Carlo e la grande ambizione di Nicole Santinelli

Ad ogni modo, oltre che parlare di Maria De Filippi, l0ex tronista ha parlato anche del suo rapporto con Carlo Mancini. Nello specifico, infatti, ha dichiarato di essere davvero molto felice insieme a lui. Al momento, il ragazzo si sta rivelando estremamente differente da tutti gli altri che ha avuto. Carlo ha una gentilezza innata che sta colpendo e piacendo molto alla ragazza.

Nicole, poi, ha anche svelato di avere un grande sogno nel cassetto, ovvero, quello di fare televisione. Al momento, la giovane svolge la professione di account manager presso un’azienda che si occupa di informatica. Ad ogni modo, la Santinelli non si ferma mai. Per tale ragione, se le dovesse capitare qualcosa di più allettante, sicuramente coglierà al volo l’occasione senza pensarci due volte. Non resta che attendere, dunque, per vedere cosa accadrà.