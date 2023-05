Oroscopo 24 maggio 2023: Cancro impazienti, Capricorno pensierosi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 24 maggio, i nati sotto il segno della Vergine devono essere più cauti. I Bilancia dovrebbero tenere gli occhi ben aperti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le stelle vi invitano ad essere determinati e reattivi. Sia in amore sia nel lavoro sta per cominciare un momento molto importante, fatto di tanti cambiamenti, di soddisfazioni, ma anche di altrettante responsabilità. Occhi ben aperti.

Toro. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più riflessivi. Spesso tendete a prendere delle decisioni mossi dal vostro istinto e questo potrebbe spingervi a commettere qualche errore di valutazione.

Gemelli. Spesso mente e cuore non vanno di pari passo. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale, ma è necessario allargare i vostri orizzonti se volete emergere davvero.

Cancro. Siete piuttosto impazienti e questo potrebbe rappresentare un problema se certe risposte tarderanno ad arrivare. Specie in ambito professionale è importante non fare il passo più lungo della gamba.

Leone. Siete un po’ troppo emotivi in questi giorni e la cosa potrebbe generare qualche turbamento. Specie dal punto di vista sentimentale è necessario tenere a freno i propri impulsi, specie se state vivendo un momento di crisi.

Vergine. Le coppie stabili non verranno minimamente scalfiti dalle tempeste che potrebbero abbattersi in periodo nella vostra vita. Se siete in un rapporto già in bilico, però, sarebbe opportuno essere un po’ più cauti.

Previsioni 24 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Nel lavoro è importante tenere gli occhi ben aperti. Se siete in procinto di avviare un nuovo progetto o iniziare un’attività, allora è necessario essere cauti e non farsi prendere troppo la mano dall’istinto.

Scorpione. L’Oroscopo del 24 maggio vi invita a farvi scivolare un po’ di più le cose addosso. Cercate di essere determinati e non siate polemici in amore, altrimenti potrebbe sorgere qualche disguido.

Sagittario. Ottimo momento per mettere da parte l’orgoglio e lasciarsi andare in amore. Ci sono degli scogli da superare, ma non temete, tutto arriva per chi sa aspettare ed è paziente.

Capricorno. Ci sono delle cose sulle quali state riflettendo da un po’ di tempo e questo vi rende particolarmente pensierosi. Cercate di non essere troppo assorti, al punto da apparire distratti.

Acquario. In ambito professionale ci sono delle belle opportunità in arrivo, ma dovete tenere gli occhi ben aperti. Non è tutto oro quello che luccica. Non siate troppo diretti su certe cose, la diplomazia a volte aiuta.

Pesci. Le stelle vi invitano ad essere un po’ più dinamici. Ci sono delle novità in arrivo per voi, specie dal punto di vista professionale. Ricordate di osare sempre e di non fermarvi dinanzi gli ostacoli.