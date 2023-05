Marco Mazzoli in lacrime dopo l’uscita di Paolo dall’Isola dei Famosi: Aldo gli ricorda una promessa

Nel daytime odierno dell’Isola dei Famosi sono andati in onda i primi commenti a caldo dei concorrenti dopo quanto accaduto durante la puntata. A mostrarsi particolarmente provato è stato Marco Mazzoli, il quale non ha potuto fare a meno di ripensare a quanto accaduto a Paolo Noise.

I naufraghi hanno cambiato isola. Questo spostamento ha dei pro e dei contro secondo il loro punto di vista. Tale situazione ha spinto Marco a fare delle considerazioni. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Le parole di Marco Mazzoli dopo l’uscita di Paolo Noise

Dopo la messa in onda della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Marco Mazzoli si è commosso ripensando a Paolo Noise. Il suo grande amico ha dovuto abbandonare il programma a causa di un grave problema di salute e questo ha fatto dispiacere moltissimo Marco. Quest’ultimo, infatti, si è lasciato andare a dei confessionali molto toccanti. In particolar modo, ha detto di essere rimasto molto colpito dalla nuova isola. Il pensiero, dunque, non è potuto non andare a Paolo.

A tal riguardo, infatti, ha detto che Noise avrebbe sicuramente apprezzato lo splendido tramonto che è possibile vedere da questa nuova angolazione. Successivamente, poi, Mazzoli ha svelato di aver subito davvero un duro colpo in quanto non si aspettava assolutamente che le cose potessero andare in questo modo. Per cercare di tirargli un po’ su il morale, Aldo Montano ha fatto una confessione al suo amico.

Daytime Isola dei Famosi: la promessa e le parole di Nikita a Helena

Aldo ha ricordato a Marzo Mazzoli una promessa che ha fatto a Paolo Noise poco prima che lasciasse l’Isola dei Famosi. Quest’ultimo, infatti, ha invitato il suo amico a continuare a lottare e arrivare fino in fondo, vincendo questo reality show. Nel caso in cui le cose andassero realmente in questo modo, Paolo ha chiesto al suo amico di rispettare una promessa, ovvero, quella di regalargli un grande scooter.

Ricordare questo episodio ha strappato un sorriso allo speaker radiofonico. In merito ad Helena Prestes, invece, la ragazza si trova sull’Isola di Sant’Elena con Gian Maria Sainato. Nikita Pelizon l’ha rincuorata dicendole di prendere quello che è accaduto come un segno positivo dall’Universo. Adesso, infatti, si è liberata di tutte le persone cattive che la circondavano, quindi, deve godersi appieno questa esperienza dimostrando a tutti quanto vale davvero. Le parole hanno molto motivato a modella.