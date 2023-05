Mare Fuori 4 anticipazioni, colpo di scena: “Ciro Ricci? In qualche modo ci sarà!”

La macchina da presa ha ripreso a girare e la celebre serie dei record si prepara a stupirci.

Mare Fuori 4 tornerà la prossima stagione con nuovi personaggi, l’eterna storia d’amore tra Carmine e Rosa, ma anche qualche gradito ritorno. Tra questi rivedremo Ciro Ricci e O’ Chiattillo.

Mare Fuori 4 iniziate le riprese della nuova stagione

Una serie di grande e inaspettato successo quella di Mare Fuori. Come detto in precedenza sono inziate anche le riprese per questa nuovissima stagione che già si preannuncia ricca di colpi di scena

I riflettori si sono accesi lunedì 16 maggio sul set partenopeo, e dalle prime indiscrezioni scopriamo che avremmo modo di ritrovare alcuni dei personaggi più amati, ma anche di conoscerne di nuovi, che giungeranno sul set con altre storie. L’appuntamento sui teleschermi è per il prossimo febbraio, ma intanto scopriamo cosa ci attende.

Ciro Ricci ritorna: ecco come e quando

Uno dei personaggi che più ha incuriosito e ha creato suspance è stato sicuramente quello di Ciro Ricci. Tutti coloro che si chiedono se il giovane O chiattillo lascerà la soap oggi possono tirare un sospiro di sollievo. Stando ad alcune indiscrezioni il suo personaggio potrebbe ritornare dopo una latitanza e intervenire per “alleggerire” il momento di tensione tra Rosa Ricci, suo padre Salvatore e Carmine che ha segnato la fine della terza serie.

Ciro potrebbe infatti non essere morto nella prima stagione, e tornare nelle nuove puntate. Non più solo flashback quindi, ma un uomo in carne ed ossa potrebbe fare ritorno nella nuova stagione. D’altronde i dubbi sulla sua morte erano già stati sollevati da molti, e anche lo stesso regista “Nessuno ha mai visto il suo funerale“, . A quanto pare però Ciro non comparirà fisicamente ma avremmo modo di intuirne la presenza dietro le quinte. Questo almeno è quanto si apprende.