Amici anticipazioni, Maria già al lavoro: ritorneranno due amatissimi prof

Nonostante Amici sia finito da poche settimane, Maria De Filippi e tutta la sua squadra sono già a lavoro.Secondo alcune indiscrezioni, qualcuno lascerà il posto e altri invece ritorneranno.

La domanda infatti che in tanti si stanno ponendo è chi saranno i professori della prossima edizione? Pare che la produzione sia già al lavoro per stabilire nuovi accordi con due graditi ritorni dietro la famosa cattedra del talent show di Canale 5. A parlarne in queste ore è stato Amedeo Venza.

Amici anticipazioni: ecco chi avrebbe contattato Maria per un ritorno nel talent

Il giovane gossipparo attraverso il suo profilo Instagram ha svelato due nomi, quello di Veronica Peparini e Kledi Kadiu. Non si sa se entrambi siano attualmente tra i pensieri della produzione del programma per la prossima edizione oppure no.

Uno dei due potrebbe effettivamente fare ritorno nella Scuola Mediaset nel ruolo di insegnante di ballo. Sebbene queste per il momento siano solo indiscrezioni, sembra ormai certo che ci sia aria di cambiamenti dietro le cattedre di canto e ballo.

Confermatissimi, ancora una volta, dovrebbero essere Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Quelli che invece pare andranno via sono Arisa e Raimondo Todaro. Proprio con quest’ultimo, da giorni circola voce che l’insegnante di latino abbia avuto una dura discussione con la conduttrice e questo sembrerebbe il vero motivo del suo addio dal talent.

Giuseppe Giofrè torna? Lorella e Emanuel Lo forse confermati

Per quanto riguarda Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, al momento non si sa nulla. In effetti, i due professori potrebbero essere riconfermati tranquillamente. Se Arisa lascerà davvero la cattedra bisognerà capire chi prenderà il suo posto tra gli insegnanti di canto. In rete si parla anche di una conferma di Giuseppe Giofrè ma non come giudice.

L’ex allievo di Amici potrebbe riotrnare il prossimo anno con il ruolo di insegnante e questo sicuramente farà molto piacere ai fan.