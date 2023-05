Al Bano blocca il traffico: clamoroso a Firenze, come è stato beccato

Al Bano Carrisi beccato così: il video è virale!

Il maestro di Cellino San Marco ha compiuto 80 anni lo scorso 20 maggio, ma in pratica i festeggiamenti per il suo compleanno vanno avanti da tempo e non sono ancora finiti.

Ieri sera, martedì 23 maggio, è andato in onda su Canale 5 l’evento che si è svolto all’Arena di Verona: Al Bano Carrisi ha infatti dato vita a un grande concerto, con l’aiuto di tanti amici con cui ha condiviso pagine importanti della sua vita, non soltanto artistica.

Nelle ultime ore però il cantante è diventato virale per un fatto piuttosto curioso: è infatti stato notato mentre si mette in posa vicino ai binari del tram a Firenze. Una scena per certi versi davvero curiosa con un automobilista che ha bloccato il traffico per fermarsi a fotografarlo: l’uomo ha infatti notato subito il cappello bianco, che è un tratto distintivo inconfondibile di Al Bano, e si è fiondato verso di lui per una foto ricordo.

La battuta di Romina Power su Al Bano non convince

Ieri sera con grande successo è andato in onda su Canale 5 l’evento speciale Al Bano – 4 volte 20. Un concerto dedicato interamente alla sua carriera. Oltre agli ospiti speciali, grandi protagoniste sono state le canzoni, quelle che possiamo dire hanno fatto la storia. Al Bano si è esibito anche assieme ai suoi figli e ovviamente con Romina Power. Assente ancora una volta Loredana Lecciso.

La show girl pare infatti sia rimasta a casa su volere di Romina. Durante lo speciale, una battuta della Power infatti non è passata inosservata. Alla domanda di Carrisi sul perchè improvvisamente è sparita dietro le quinte, l’ex moglie ha risposto di farsi due domande…

Una battuta non passata inosservata, e che ancora in queste ore sta facendo molto parlare…