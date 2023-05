Loredana Lecciso perché assente al concerto degli 80 anni di Al Bano? Il motivo è sempre lei!

Il 23 maggio su Canale 5 è andato in onda l’evento speciale di Al Bano- 4 volte 20. Il cantante in questa occasione ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno assieme a tutta la sua famiglia e non solo.

Accanto a lui anche quegli amici che gli sono stati sempre accanto durante tutto il suo percorso di vita e artistico. Grande assenza, ancora una volta Loredana Lecciso. Ma perchè?

Al Bano festeggia 80 anni in tv ma senza la sua compagna

Come abbiamo visto sul palco sono saliti ospiti d’eccezione, nonché grandi amici del cantante di Cellino San Marco che con lui hanno condiviso importanti stralci della sua storia sin dagli esordi. Una serata in cui la musica ha fatto da sottofondo a una vita percorsa da amore e dal pubblico che segue da decenni la carriera del celebre cantante. Unica assente la compagna Loredana.

Il motivo di tale assenza sembra sia sempre lo stesso, ovvero Romina Power. La Lecciso e l’ex moglie di Al Bano da fine maggio 2020 non sono in buoni. Secondo alcune indiscrezioni tutto è partito da un compleanno di Albano Carrisi con i figli della coppia Albano Junior e Jasmine Carrisi, un pranzo al quale Romina non è stata invitata. La donna sembra essere stata particolarmente indispettita dal mancato invito e da allora pare che la situazione sia davvero degenerata.

L’assenza di Loredana Lecciso dipesa anche una volta da Romina

Al Bano Carrisi è da anni che dice di avere un sogno. Il cantante ha più volte dichiarato di voler vedere tutta la sua famiglia riunita un giorno e lo avrebbe desiderato anche per questo evento andato in onda ieri sera.

Purtroppo, sembra che Romina ad oggi ancora non sia pronta per questo passo e per questo motivo Loredana non è stata invitata. Di conseguenza per non guastare il clima di festa la Lecciso avrebbe deciso di restare in disparte anche per il bene dei suoi figli.