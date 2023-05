Terra Amara anticipazioni turche: l’aereo si schianta, Fekeli ora è davvero distrutto

Continua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi anche un’altra protagonista lascerà la soap opera

Non si tratta di Zuleja ma di Mujgan che a quanto pare perderà la vita in un grave incidente. Dopo aver dato vita a tantissime vicende che l’hanno vista vestire in un primo momento i panni di dottoressa premurosa verso i più piccoli abitanti di Cukurova, trasformarmandosi poi in “rivale” di Züleyha, la donna lascerà la serie.

Terra Amara anticipazioni turche: Mujgan perde la vita in un grave incidente

Purtroppo le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che anche per Mujgan ci sarà un drammatico finale. Dopo essere stata accompagnata all’aeroporto da Ali Rahmet si imbarcherà nel volo diretto a Istanbul. Poco dopo Fekeli – tornato a casa – sentirà un comunicato radiofonico con il quale scoprirà che il volo partito da Adana è precipitato : Mujigan è morta! La donna era partita per fare visita alla sua città natale…

Fekeli farà fatica a crederlo, ma la notizia sarà stata ascoltata anche da Fikret, che lo aveva raggiunto per comunicargli la sua intenzione di chiedere la mano di Hekimoğlu. Il patrigno di Yilmaz e Fikret si lasceranno così andare a un pianto disperato per la perdita della ragazza.

Anticipazioni: Fikret distrutto per la morte di Mujgan

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere ancora che il figlio illegittimo che aveva una storia con Mujgna, si era recato da Fekeli portando con sé un anello. Avrebbe voluto fare una proposta di matrimonio alla dottoressa prima che lei prendesse l’aereo che l’avrebbe riportata nella città in cui era cresciuta.

Purtroppo però al suo arrivo scoprirà che la dottoressa è già in viaggio. Fikret spiegherà così a Fekeli la sua intenzione di sposare la vedova di Yilmaz, ma purtroppo non farà nemmeno in tempo a parlare che dalla radio riceverà la brutta notizia.