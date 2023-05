Ex tronista di Uomini e Donne derubata, la dama è sotto shock: ecco cosa è successo

Un‘ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato da poco di essere stata derubata. La persona in questione è Teresanna Pugliese, la quale ha partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi un po’ di anni fa.

La protagonista ha raccontato mediante il suo account di Instagram la dinamica dell’accaduto in maniera piuttosto minuziosa. Nel suo racconto non ha potuto fare a meno di ammettere di essere ancora sotto shock.

Il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne derubata

L’ex tronista di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, è stata derubata a Milano. La giovane si trovava in tale città per presenziare ad alcuni appuntamenti lavorativi. Poco prima di raggiungere il posto prestabilito, però, è andata al bar in compagnia di alcuni amici e colleghi e si è intrattenuta con loro. Il posto era parecchio affollato e lei si trovava in una ona che non era molto trafficata dalle persone,

Accanto a lei, infatti, c’erano solo individui di sua conoscenza e i tavoli di altre persone che erano sedute. Accanto a sé, ben appoggiata sulla sedia, Teresanna aveva posto la sua borsa a tracolla. Tale oggetto è stato preso più volte da lei stessa in quanto all’interno aveva le sigarette e, di tanto in tanto, la prendeva per fumarne una. Ad un certo punto, però, dopo aver preso il pacchetto, ha provato a riposarlo nella borsa ed essa era sparita.

Teresanna Pugliese intuisce chi possa essere il colpevole

Nel raccontare di essere stata derubata, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere rimasta scioccata. Teresanna, infatti, non si riesce a capacitare di quella che potrebbe essere stata la dinamica dell’accaduto. Nessuno circolava in quell’area, quindi, non si spiega come avesse fatto questa persona a prendere la borsa, peraltro gialla e pesante, e passare del tutto inosservata.

Dopo essere andata alla polizia locale a sporgere denuncia, poi, Teresanna ha capito chi potesse essere stato l’autore del furto. Le uniche persone possibili erano due ragazzi che erano seduti dietro di lei. I due sembravano degli studenti. Lui aveva un pc e lei degli appunti. Secondo la ricostruzione dei fatti di Teresanna, dunque, i due potrebbero essere l’unica spiegazione a quello che le è accaduto. Ad ogni modo, accanto al bar ci sono delle telecamere di sicurezza, pertanto, la donna sta aspettando che le indagini facciano il suo corso in modo da portare alla luce la verità.