Un posto al sole anticipazioni 25 maggio 2023: salta tutto per Guido e Mariella

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni relative alla puntata del 25 maggio ci fanno sapere che Mariella e Guido saranno pronti a godersi i meritati giorni di riposo in crociera. Il viaggio potrebbe non andare però come previsto e anzi la vacanza rischierà di essere rovinata da Bice e Massaro. Cosa combineranno e perché i Del Bue potrebbero vedere la loro felicità rovinata?

Intanto Franco e Angela chiederanno a Rosa i parlare con Eduardo, con la speranza che possa lasciare in pace Giulia. La situazione potrebbe però prendere una brutta piega. Luca invece non riuscirà trasferirsi a Napoli facilmente. Un intoppo renderà le cose difficili.

Un posto al sole: a rischio le vacanze di Mariella e Guido, Giulia in pericolo

Le anticipazioni ci fanno sapere che Mariella ha fatto di tutto perché i suoi giorni di vacanza fossero favolosi. L’Altieri ha persino rischiato di perdere la sua amicizia con Cerri, a causa di un’incomprensione, dovuta al desiderio della vigilessa di partire in crociera. Il sogno della donna però, potrebbe sfumare e tutto per colpa di Bice e di Massaro, che ne combineranno una delle loro.

Intanto, Giulia affronterà Eduardo. La donna si è messa in guai seri e non ha la minima idea di cosa le aspetta. Il suo atteggiamento sta facendo preoccupare molto anche Angela e Franco. I due chiederanno a Rosa di intervenire facendo parlare la domestica con Sabbiase con la speranza che possa lasciare in pace Giulia e la sua associazione. Purtroppo, però, la situazione degenera.

Luca prende il posto di Ornella in Ospedale

Nel corso della puntata di domani giovedì 25 maggio vedremo anche Luca prendere il posto di Ornella come primario del San Filippo. È tutto pronto per l’arrivo del De Santis ma qualcosa, proprio qualche giorno prima, rischia di far tardare il trasferimento.