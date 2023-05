Da Uomini e donne al mondo del cinema e della tv: ecco chi ha sfondato davvero

Da Uomini e Donne al mondo del cinema, della televisione e della moda il passo è tutt’altro che breve, come dimostra il fatto che delle decine e decine di protagonisti giovani e belli passati negli studi di Maria De Filippi, la maggior parte sono finiti nel dimenticatoio o comunque si sono inventati una carriera di influencer mediamente seguiti sui social.

Diverso il caso dei volti noti di Uomini e Donne di cui parliamo in questo articolo, che ancora oggi, dove anni dalla partecipazione al talk show di Canale 5, sono dei veri e propri vip.

Chi sono i partecipanti di Uomini e donne che hanno avuto più successo?

Senza ombra di dubbio uno dei tronisti che ha fatto una lunga carriera televisiva fino a diventare una vera e propria star è Francesco Arca. Il suo trono risale ormai vent’anni fa e si concluse con la scelta dell’allora corteggiatrice Carla Velli, bellissima modella veneziana con cui però la storia durò pochissimo. Da quel momento per alcuni anni non si sentì più parlare di Arca, fino a che dieci anni fa ha avuto un vero e proprio boom nel mondo della recitazione. Oggi la sua carriera è davvero tutta in salita, infatti, anche di recente lo abbiamo visto protagonista in una serie in Rai.

E che dire poi di Giulia De Lellis? Conduttrice e influencer, la 27enne di Pomezia è la seconda vip più seguita su Instagram dopo Chiara Ferragni. Ha creato una sua linea di abbigliamento, lavora spesso come stilista per delle capsule collection di noti brand italiani e fattura centinaia di migliaia di euro. Anche al suo ex Andrea Damante è andata bene, visto che oggi è uno dei deejay più affermati in Italia e vanta anche collaborazioni con artisti stranieri di alto livello.

Marco Fantini e Beatrice Valli un successo da record

Infine ricordiamo anche Beatrice Valli e Marco Fantini, coppia inossidabile che sta insieme da oltre dieci anni e si è conosciuta proprio a Uomini e Donne.

I due hanno costruito un impero secondo solo a quello dei Ferragnez: modelli e influencer, hanno anche una splendida famiglia. Impossibile poi non nominare Tina Cipollari, storica tronista dei primissimi tempi, quando Uomini e Donne era appena nato, che si è conquistata un posto fisso in televisione.