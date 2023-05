Ida Platano stravolge il suo look, pioggia di critiche per lei: ecco cosa ha fatto (FOTO)

Ida Platano ha deciso di apportare delle modifiche al suo look partendo proprio dai capelli. Come tutti i fan sapranno, la donna è una parrucchiera e ha un salone tutto suo in cui si prende cura delle chiome delle sue clienti.

Ogni tanto, però, si concede anche qualche momento per sé, in cui si fa trattamenti e cambia il suo aspetto. Ebbene, in queste ore, la protagonista ha deciso di stravolgere il suo aspetto, sollevando non poche critiche.

Il nuovo look di Ida Platano

Solitamente, Ida Platano è molto attiva sui social, specie su Instagram. Sul suo account è solita pubblicare cose inerenti la sua vita privata e anche professionale. Molto spesso, però, approfitta di tale spazio per chiacchierare con i suoi fan. Proprio di recente, la dama ne ha approfittato per ringraziare una persona che la segue la quale ha deciso di regalarle un bellissimo mazzo di fiori.

Tra le varie condivisioni e momenti di convivialità, Ida Platano ha deciso di mostrare a tutti anche il suo nuovo look. Ieri, infatti, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha deciso di modificare la sua capigliatura, ma non solo. Nel dettaglio, infatti, si è mostrata con una coda alta, estremamente tirata, e con delle extension. Alla radice i capelli risultano più scuri, mentre più si va verso le punte e più diventano chiari/biondi. (Continua dopo la foto)

I commenti degli utenti del web

A rendere il look di Ida Platano ancora più grintoso, poi, ci hanno pensato un paio di occhiali. La donna, infatti, ha deciso di indossare una montatura da vista/sole caratterizzata da un profilo molto doppio e sagomato. I vetri, inoltre, risultano sfumati. Si parte da una base superiore nel blu/viola, fino a diventare trasparente verso il basso. Insomma, Ida è apparsa decisamente più aggressiva e trasgressiva rispetto a come siamo soliti vederla.

Lei stessa ha chiesto ai suoi fan di commentare il suo nuovo aspetto, ma in molti non hanno apprezzato. Sul web, infatti, stanno circolando tanti commenti di persone che ritengono che la donna stia esagerando. Non sono mancate affermazioni anche piuttosto pesanti. Ad ogni modo, c’è anche chi ha apprezzato il nuovo look di Ida e si è complimentato con lei per i suoi gusti. Al momento la donna non ha replicato a chi l’ha criticata fortemente. Non resta che attendere per vedere se lo farà.