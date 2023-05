Nina Moric in ospedale, sta male: “L’ora più buia della mia vita” che succede? (FOTO)

In queste ore Nina Moric ha generato molta preoccupazione per i suoi fan in quanto ha pubblicato delle foto in cui è apparsa in ospedale. La donna ha dei problemi di salute che l’hanno portata ad un ricovero ospedalieri.

La modella è stata piuttosto vaga nel parlare dei suoi problemi di salute e la cosa ha generato un certo allarmismo tra i fan. Cerchiamo di capire che cosa è successo e cosa ha detto al diretta interessata a riguardo.

L’annuncio preoccupante di Nina Moric

Nina Moric è attualmente ricoverata in ospedale. A dare l’annuncio è stata la diretta interessata mediante il suo account Instagram. La donna è partita con un messaggio alquanto preoccupante in cui ha svelato di aver vissuto l’ora più brutta della sua vita. In questo momento così buio, l’unica cosa che è stata in grado di donarle un po’ di sollievo è stata la fede.

Nei momenti difficili, infatti, si sente forte il desiderio di pregare, almeno così è stato per lei in questa fase così particolare della sua vita. La protagonista, però, ha voluto lanciare anche un messaggio di speranza, sta di fatto che ha detto di confidare nel fatto che il domani possa essere un giorno migliore. Per tale ragione, i sacrifici fatti oggi saranno ricompensati in futuro. Oltre a pubblicare questo contenuti, poi, Nina ha mostrato anche una foto in cui è ripreso il suo braccio cinto dal braccialetto dell’ospedale. (Continua dopo la foto)

Perché Nina è finita in ospedale? È stata miracolata

Successivamente, poi, dopo aver generato già un certo allarmismo tra i suoi fan, Nina Moric ha pubblicato un’altra foto in cui è inquadrata lei distesa nel letto dell’ospedale presso il quale è ricoverata. Al di sotto di tale immagine, in cui la modella appare molto provata, è presente una didascalia. Al suo interno la donna ha scritto che a volte esistono delle persone in grado di fare miracoli grazie alla loro bontà d’animo e la loro gentilezza.

Con queste parole, dunque, ha lasciato intendere di essere stata miracolata in qualche modo. Tuttavia, almeno per il momento non si conoscono le cause precise che hanno portato la modella a finire in ospedale. I fan, quindi, continuano ad essere in ansia e a farle delle domande per scoprire di più sulle sue condizioni di salute. Non resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno aggiornamenti.