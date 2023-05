Ida Platano a cena con un uomo misterioso, di chi si tratta? Poi lancia una stoccata (FOTO)

Ida Platano continua ad essere tra i personaggi più seguiti di Uomini e Donne. A generare molto interesse è, soprattutto, la sua storia con Alessandro Vicinanza. Tra i due procede tutto nel migliore dei modi, almeno così era fino a qualche giorno fa. In queste ore, infatti, la dama ha pubblicato dei video che stanno generando un po’ di clamore.

Nello specifico, Ida ha dichiarato di aver ricevuto un invito a pranzo con un uomo misterioso. La persona in questione non è mai stata inquadrata. Di lui si è sentita solo la voce, e tutti si sono resi conto del fatto che non si trattasse di Alessandro Vicinanza. Poco dopo, poi, la donna ha pubblicato anche una stoccata.

Il pranzo tra Ida Platano e un uomo misterioso: di chi si tratta? Non è Alessandro Vicinanza

Tra le sue Instagram StoriesIda Platano ha disseminato un po’ il caos. La donna, dopo una mattinata estenuante a lavoro, ha deciso di concedersi qualche momento di relax per il pranzo. In sua compagnia c’era un uomo misterioso che, palesemente, non era Alessandro Vicinanza. La donna, infatti, ha detto di essere impegnata con una persona che le ha fatto un invito a mangiare fuori.

Dopo aver invitato questo fantomatico uomo a parlare, in sottofondo si è udita una voce maschile non riconoscibile ai fan. Successivamente, poi, Ida ha inquadrato alcune pietanze che ha mangiato insieme a questa persona sconosciuta al pubblico. Come se non bastasse, però, la Platano, che di recente ha avuto un momento di sconforto, ha fatto un ulteriore commento che ha generato molto sgomento. (Continua dopo la foto)

Uomini e Donne: Ida Platano lancia una stoccata molto particolare

Dopo aver consumato un pranzo piuttosto leggero. Ida Platano e l’uomo misterioso si sono concessi un piccolo dolcetto. L’ex dama di Uomini e Donne ha pubblicato la foto e poi ha detto che quel piccolo dolcetto non sarebbe bastato ad addolcire l’animo di una persona, la quale è un po’ troppo poco dolce ultimamente.

Al momento non si sa a chi possa essere riferita questa stoccata di Ida Platano. In molti, chiaramente, hanno ipotizzato che si trattasse di un riferimento ad Alessandro Vicinanza, ma al momento non vi è alcuna conferma. Nel frattempo, però, sul profilo del ragazzo è apparso un post un po’ criptico. Alessandro ha pubblicato la canzone «Fai Rumore» di Diodato e poi ha aggiunto: «L’inutilità del rumore». Che stia succedendo qualcosa tra loro?