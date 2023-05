Uomini e donne: Vi ricordate di Angela la famosa cubista? Ridotta così oggi, senza soldi nemmeno per mangiare

Chi segue da anni Uomini e Donne non può aver dimenticato Angela Troina, meglio conosciuta come Angela la Favolosa Cubista. Diventata nota proprio grazie al programma di Maria De Filippi, oggi non se la passa affatto bene.

In una lunga intervista per FanPage l’ex storica dama ha fatto sapere che da quando si sono spente le luci dei riflettori su di lei la sua vita è cambiata totalmente, ma nonostante questo è sempre la stessa donna sorridente e piena di energia.

Angela Favolosa cubista oggi: vivo di stenti, ho pensato al suicidio

Oggi ha raccontato Angela molte persone la fermano ancora per strada e riesce anche a fare qualche serata. Continua a mantenersi in forma e a essere grata alla vita per quello che ha avuto nonostante le difficoltà. Oggi però non se la passa tanto bene, vive con meno di 500 euro di pensione e spesso non ha nemmeno i soldi per comprare del cibo. Tra affitto e bollette quello che resta è poco o nulla.

Motivo per cui, avendo i figli al nord, ha chiesto alla sua padrona di casa che quel giorno in cui non potrà più alzarsi dal letto, vorrebbe tanto che si prendesse cura di lei, per non finire in una casa di riposo. La favola cubista, non ha nemmeno nascosto di aver pensato spesso al suicidio, e a togliersi la vita. Ne ho affrontati di problemi. E a un certo punto volevo dire basta, poi ho pensato che mica sono una bestia. Ma va! Non conviene. Decide Dio quando chiamarmi”

Angela Troina, il suo drammatico passato

Angela Troina oggi non ha un compagno al suo fianco e non vuole sentire parlare di relazioni amorose. Questo perché ha avuto una brutta esperienza e per lei gli uomini rappresentano un capitolo chiuso. In passato suo marito non è stato un ottimo compagno, oltre a riempirla di botte, spendeva tutti i soldi che lei guadagnava.

L ’ex dama non aveva nessuno che poteva aiutarla, neanche i suoi genitori. Disperata, tentò anche il suicidio. Questo drammatico pensiero arrivò quando il marito la buttò fuori di casa. A salvarla ci aveva pensato il nipote, il quale iniziò a invogliarla ad andare a ballare nelle discoteche