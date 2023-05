Vi ricordate dell’ex tronista di Ued Elga Enardu? Piovono critiche per la troppa chirurgia “irriconoscibile”

Tra i volti più amati di “Uomini e Donne” non possiamo non ricordare le celebri gemelle Elga e Serena Enardu. Le native di Cagliari, che hanno partecipato al dating show all’incirca nello stesso periodo, si sono distinte in anni recenti proprio per la loro intensa attività social.

Elga ancora oggi è impegnata con il suo ex corteggiatore Diego Daddi, che ha frequentato a fine trono e che alla fine ha sposato. Molto seguita sui social, la bella quarantenne nelle ultime settimane è finita nel mirino degli haters. Tutti hanno notato un dettaglio che possiamo dire non piace affatto.

Elga Enardu trasformata dalla chirurgia: piovono critiche feroci

Come detto in precedenza nonostante Elga non è più presente sul piccolo schermo da anni, ha comunque un ottimo seguito sui social. Indimenticabile la sua storia con Marcelo Fuentes fatta di molti alti e bassi. Alla fine però Elga ha scelto il suo corteggiatore Diego Daddi che poi ha sposato in secondo momento. Oggi i due formano ancora una coppia, e possiamo dire sono ancora più innamorati di allora.

Coloro che seguono l’ex tronista di Uomini e donne, però, hanno notato un dettaglio… La Enardu non ha mai nascosto di essersi sottoposta a qualche ritocchino. Prima al naso e poi al seno. Ma di recente quello che però non convince il suo viso. Pare infatti che abbia esagerato un pò con il lifting e le punturine alle labbra. Dando uno sguardo ai commenti sono in tanti a criticarla, cercando di capire il motivo per cui abbia esagerato così tanto… Qualcuno infatti le dice addirittura che è irriconoscibile!|

La lunga storia d’amore con Diego Daddi

Elga Enardu dopo otto anni di amore con Diego Daddi è convolata a nozze due anni fa. I due si erano conosciuti nello studio di Uomini e donne (correva la stagione 2008/2009): lei era tronista e scelse Marcelo Fuentes da cui ricevette un ‘no’, lui invece corteggiava la collega di trono Claudia Piumetto, il quale lo scelse ma lui le rifilò un sonoro ‘no’.

Fuori dalla trasmissione tra Elga e Diego nacque il sentimento che ora ha trovato il suo suggello supremo nel matrimonio.