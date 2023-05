UeD, Roberta Di Padua sgancia una bomba su Nicole Santinelli, c’entra Andrea? “Non è finita qua”

La fine della storia tra Nicole Santinelli e Carlo Mancini sta tenendo banco tra le principali pagine di gossip in queste ore. A intervenire sulla faccenda è stata anche Roberta Di Padua.

Quest’ultima, ieri ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha sbottato contro l’ex tronista di Uomini e Donne, compiaciuta del fatto di averci visto lungo. In queste ore, però, ha aggiunto ulteriori dettagli che stanno generando un certo clamore.

Il nuovo sfogo di Roberta Di Padua contro Nicole Santinelli

Questa mattina Roberta Di Padua si è svegliata con una vena piuttosto polemica contro Nicole Santinelli. Dopo lo sfogo di ieri, la donna ha ricevuto tantissimi messaggi da parte di persone che si sono complimentate con lei per il suo fiuto e sesto senso. La dama, dunque, ha voluto ringraziare tutte queste persone e poi ha aggiunto anche altri dettagli. Roberta ha detto che nella vita ha preso così tante batoste che, ormai, le persone false le riconosce dopo un primo sguardo.

Proprio in virtù di questo, ha ammesso di non essere rimasta affatto sorpresa per l’epilogo che ha preso questa situazione. Inoltre, la Di Padua ha anche aggiunto di essere sempre stata una persona molto paziente. Lei nella vita non ha mai fretta in quanto sa che, prima o poi, tutti i nodi vengono al pettine. Anche in questo caso, dunque, le cose sono andate esattamente come lei aveva immaginato. Ma non è finita qui.

Roberta sgancia una bomba: c’entra Andrea?

Nel corso del suo sfogo contro Nicole Santinelli, Roberta Di Padua ha sganciato anche alcune bombe. Nello specifico, la donna ha dichiarato di avere un sesto senso. Se il suo intuito non l’inganna, come in effetti non è accaduto fino a questo momento, la questione non è finita qua. Molto presto, infatti, i fan di Uomini e Donne potrebbero vederne delle belle.

Queste parole, chiaramente, hanno suscitato un bel putiferio suoi social. In molti, infatti, si stanno domandando a cosa si stesse riferendo Roberta con queste parole, dette anche con un pizzico di malizia. Ebbene, in molti hanno subito ricondotto il tutto ad Andrea, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non scelto da Nicole. Molto probabilmente, infatti, tra Roberta e il ragazzo potrebbe esserci un avvicinamento, come già ipotizzato qualche giorno fa. Sarà davvero così? Non resta che attendere per scoprirlo.