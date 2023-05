UeD, Gli ultimi due troni un fallimento scontato: Maria De Filippi sotto accusa

In queste ore si è scatenato un vero e proprio putiferio attorno al programma condotto da Maria De Filippi. Dopo l’addio tra Luca e Alessandra e la fine della storia tra Nicole e Carlo è scoppiato il caos in rete.

Tanti telespettatori che da anni seguono il programma si sono schierati contro Maria De Filippi, dando a lei la colpa di quello che è accaduto. Nel dettaglio il trono di Daffrè e della Santinelli non ha mai convinto fin dall’inizio, nessuno ha mai visto sinceri i due ragazzi…

Uomini e donne, fan contro il programma di Maria De Filippi

Un vero fiasco per il programma di Maria De Filippi, il cui format si concentra proprio sulla ricerca dell’amore e non sulla velocità con cui esso può spegnersi. La fine della storia tra Luca e Alessandra e Nicole e Carlo ha infuriato i fan di Uomini e donne, dando la colpa allo stesso programma.

Secondo molti ad inferire sulla fine della storia tra le due coppie non solo coloro che si sono occupati dei casting per i tronisti di quest’anno, ma anche alla conduttrice. Maria ha deciso di interrompere le registrazioni in anticipo, lasciando troppo poco tempo ai protagonisti del trono classico per prendere una decisione non affrettata.

Ued: due coppie scoppiano in pochissimo tempo, cosa non torna

Carlo Alberto Mancini si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social media, in cui raccontava ai suoi followers di essere stato lasciato da Nicole Santinelli, con gli occhi pieni di lacrime. Poche ore fa, a rompere il silenzio è stata anche l’ex tronista, spiegando che alla fine si è resa conto di non provare gli stessi sentimenti del suo ex corteggiatore.

La cosa che però non torna è che solo 10 giorni fa i due si sono mostrati a Verissimo felici e innamorati. Proprio durante la messa in onda molti hanno notato, dopo la dichiarazione d’amore di lui in tv la strana reazione di lei, impassibile! Lo stesso è successo anche Luca e Alessandra. L’annuncio della rottura è arrivato molto prima e non è stato preso per niente alla leggera dai fans di Uomini e Donne. Quest’ultimi si sono scagliati contro il tronista per difendere la corteggiatrice dopo che hanno assistito ad uno scontro mediatico davvero di basso livello.