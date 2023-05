Nicole Santinelli e Andrea Foriglio si sono visti? Bomba dopo la rottura con Carlo

In queste ore sta circolando sul web una vera e propria bomba che riguarda Nicole Santinelli e Andrea Foriglio. A distanza di solo qualche giorno dall’annuncio della fine della storia con Carlo Mancini, sul web stanno circolando delle indiscrezioni molto interessanti.

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato una segnalazione molto pesante che riguarda l’ex tronista di Uomini e Donne e il suo ex corteggiatore non scelto. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Incontro clandestino tra Nicole e Andrea dopo rottura con Carlo?

La fine della storia appena nata tra Carlo Mancini e Nicole Santinelli potrebbe essere stata causata da Andrea Foriglio? Questo è il gossip che sta impazzando in queste ore sul web. Nello specifico, infatti, Deianira Marzano ha dichiarato di essere a conoscenza di informazioni molto interessanti che riguardano l’e tronista di Uomini e Donne. Sembrerebbe, infatti, e il condizionale è d’obbligo, che Nicole e Andrea si siano sentiti dopo quello che è accaduto con Carlo, ma non solo.

Si vocifera, infatti, anche di un possibile incontro segreto tra i due. Subito dopo la diffusione della notizia inerente la separazione da Carlo, dunque, la giovane e il suo ex corteggiatore sembrerebbero essersi subito messi all’opera per incontrarsi e per approfondire la loro conoscenza. In effetti, molti credevano che la scelta della tronista sarebbe ricaduta proprio su di lui.

la Santinelli e Foriglio scatenano i gossip: la loro reazione

Come se non bastassero tutte le accuse che sono state mosse contro Nicole Santinelli per la scelta di chiudere la storia con Carlo, adesso si è aggiunto un altro gossip che riguarda Andrea Foriglio. I due erano molto complici sul trono, al punto da spingere i più maliziosi a credere che tra loro ci fosse un rapporto pregresso. Al momento della scelta, infatti, tutti sono rimasti spiazzati dalla decisione di Nicole.

A distanza di qualche giorno, però, la storia con Carlo e terminata e questo non può che accendere dei sospetti negli utenti più sospettosi. Per il momento, però, i diretti interessati non si sono sbilanciati sulla faccenda. Nessuno ci sta mettendo la faccia per chiarie come stiano realmente le cose, se non Carlo. Adesso, dunque, le critiche contro Nicole stanno diventando sempre più aspre. Non resta che attendere, quindi, per vedere come andrà a finire.