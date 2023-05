“Oggi per la prima volta non sarò con voi”… Antonella Clerici salta E’ sempre mezzogiorno, cosa è successo

Brutte notizie per Antonella Clerici e tutti i fan della conduttrice. Proprio pochi istanti fa, la bella Antonellina ha fatto sapere che non sta affatto bene e per questo motivo le è impossibile andare in onda.

Una notizia che ovviamente ha spiazzato tutti i fan, che già erano sintonizzati su Rai 1 per vedere un nuovo appuntamento con il suo cooking show, tra ricette e consigli a tavola. Ma cosa è successo?

Antonella Clerici sta male: salta E’ sempre mezzogiorno

E’ un brutto momento per Antonella Clerici che in queste ore si ritrova costretta a restare a letto. A farlo sapere lei stessa attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram. Antonella si è mostrata a letto, con un viso molto stanco. Accanto alla foto, una breve didascalia che fa capire quanto in questo momento non sta bene. “Oggi forse per la prima volta non sarò con voi”, ha scritto a corredo.

Il motivo, è una brutta influenza stagionale. La Clerici ha un febbrone che lei impedisce addirittura di stare in piedi . Arrivederci a domani, spero di stare meglio… ha poi concluso. Inutile dire la reazione dei tanti fan che subito le hanno scritto tanti messaggi di affetto e presta guarigione. Tra questi anche Alessia Marcuzzi, Paolo Conticini e Chiara Francini.

Il grande successo di E’ sempre mezzogiorno

Sempre Mezzogiorno, è uno show quotidiano che usa la cucina come contesto in cui parlare di attualità con gli ospiti fissi del programma, giocare con il pubblico a casa, “portando” per la prima volta la natura in studio, con uno stile contemporaneo e di grande effetto visivo: un muro di led a forma di emiciclo mette la conduttrice non solo in contatto con il pubblico e i suoi ospiti, ma anche con il suo amato bosco, quello che circonda la sua tenuta di campagna ad Arquata Scrivia.

Insomma, un programma nuovo, piacevole e possiamo dire di grandissimo successo. D’altronde come si fa a non amare la Clerici?