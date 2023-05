Un posto al sole, Luca Turco e Giorgia Gianetiempo amore a gonfie vele: “finalmente il grande passo”

L’amore, nato sul set, tra gli interpreti di Niko e Rossella va a gonfie vele. E ora hanno fatto il grande passo

Un posto al sole: Luca e Giorgia annunciano il loro primo grande passo

Luca e Giorgia pochi giorni fa attraverso i propri account social hanno fatto sapere che il loro amore procede a gonfie vele. Ma non solo, dopo tante ricerche e dopo mille partiche finalmente hanno realizzato il loro sogno: hanno acquistato la loro prima casa. Un nido d’amore per i due attore di Un posto al sole, che non vedevano l’ora di andare av vivere assieme in un loro appartamento.

Tali parole sono state accompagnate da una foto in cui si mostrano abbracciati e con le nuove chiavi di casa. Un passo importante per i due fidanzati che potrebbe dirla lunga anche sul prossimo futuro che li attende: dopo la casa dobbiamo aspettarci i fiori d’arancio e bebè in arrivo?

È ancora presto per dirlo. Intanto, sia amici, parenti e fans si sono mostrati felici per loro e attraverso dei commenti hanno espresso tutto il loro piacere nel vederli così entusiasti.

Niko e Rosella amatissimi dai fan della serie

Del resto, Luca Turco e Giorgia Gianetiempo sono una coppia amata non solo dalla grande famiglia di Un posto al sole, ma anche da tanti follower. Che, fin dall’inizio della nascita del loro amore sul set, hanno fatto il tifo per i due. Intanto, nemmeno gli stessi attori non smettono di mostrare tutto l’amore che li unisce, postando messaggi dolcissimi e dichiarazioni vere e proprie.