Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati? Lui avvistato in un locale gay

In queste ore Alberto Dandolo ha sganciato una bella bomba che riguarda Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due ragazzi sono assenti dai social in reciproca compagni da un bel po’ di tempo e questo sta spingendo sempre più persone a credere che qualcosa non vada.

Ad ogni modo, a sollevare un vero polverone è stata una notizia appena trapelata. Nello specifico, infatti, pare che il ragazzo sia stato avvistato in un locale gay a Milano. Inutile dire che la notizia è divenuta virale in men che non si dica.

La bomba su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono davvero lasciati questa volta? Non è certamente il primo gossip che trapela su questa faccenda, tuttavia, in questa circostanza questo gossip è accostato da altre indiscrezioni. In particolare, infatti, a sollevare un vespaio è stato Alberto Dandolo. Sul suo portale Dagospia, infatti, ha condiviso una pillola di gossip davvero molto accattivante.

Nello specifico, il giornalista ha detto che Pierpaolo sia stato avvistato presso un locale gay di Milano molto famoso. Esso è il Borgo delle Perse. In sua compagnia, però, non c’era Giulia, la quale è impegnata in alcuni progetti lavorativi. Mentre Pierpaolo si trovava all’interno di tale locale, la Salemi pubblicava contenuti sul suo profilo Instagram inerenti il suo lavoro. Ad ogni modo, la notizia ha subito generato un grosso fermento.

Tutta una trovata pubblicitaria o c’è del vero?

Lo stesso giornalista che ha diffuso questa indiscrezione ci ha tenuto a sollevare dei dubbi. Cosa si celerà dietro quanto accaduto? Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si saranno davvero lasciati questa volta o c’è dell’altro? C’è chi ipotizza che possa trattarsi solamente di una trovata pubblicitaria per attirare attorno a sé un po’ di gossip e, di conseguenza, suscitare l’attenzione del popolo del web.

Al momento, però, i diretti interessati si sono trincerati dietro un rigido silenzio. Questa non è la prima crisi che i due si troverebbero ad affrontare. Un po’ di mesi fa, infatti, durante una puntata del GF Vip, la Salemi dichiarò di essersi separata da Pierpaolo per un po’ di tempo. Nel giro di poco tempo, poi, riuscirono a fare la pace e a risanare i loro dissapori. Sarà lo stesso anche questa volta oppure le cose andranno diversamente?