Isola dei Famosi, Helena Prestes rifiuta cibo e va via: bufera dopo la puntata

Nel daytime di oggi dell’Isola dei Famosi i telespettatori hanno assistito allo sbarco di Helena Prestes e Gian Maria Sainato sull’Isola Fantasma. I due si sono potuti unire al resto del gruppo dopo che la modella ha vinto una prova importante contro gli altri compagni d’avventura.

Il ritorno della giovane, però, ha creato un grande scompiglio tra gli altri protagonisti. Specie Alessandra e Pamela si sono mostrate particolarmente insofferenti alla sua presenza. La modella, allora, ha preso una drastica decisione.

I naufraghi scombussolati dal ritorno di Helena Prestes

Dopo la diretta di ieri dell’Isola dei Famosi, quando è calata la notte, Helena Prestes ha preso una decisione molto importante. I naufraghi hanno mostrato un certo malcontento nell’assistere al suo ritorno nel gruppo. Alessandra Jalisse ha ammesso di reputare la ragazza troppo enigmatica e falsa. A suo avviso, infatti, non sai mai cosa potresti aspettarti da lei, pertanto, non ha nessuna motivazione ad approfondire la sua conoscenza.

Della stessa idea è stata anche Pamela Camassa. Helena ha chiesto un confronto con lei e le ha chiesto per quale ragione non vuole conoscerla bene. Pamela ha svelato di essere una persona che va molto a pelle e non riesce a nutrire simpatia nei riguardi di Helena. Per tale ragione, non è stimolata a trascorrere del tempo con le e a conoscerla. Dopo questi duri confronti, la Prestes ha preso una decisione importante.

Helena prende una drastica decisione all’Isola dei Famosi

Helena Prestes ha chiesto ad Andrea e a Marco di poter fare un annuncio a tutti i concorrenti dell’Isola dei Famosi. La ragazza ha rifiutato il cibo preparato dagli altri concorrenti ed ha deciso di allontanarsi dal resto del gruppo provando a costruirsi una capanna da sola. La giovane, così, ha preso la sua stuoia e si è allontanata dal resto del gruppo senza neppure unirsi a loro per la cena.

Successivamente, poi, durante un confessionale, ha ammesso di voler proseguire questa esperienza da sola, invece che circondarsi di persone false e cattive nei suoi confronti. D’ora in avanti non si nutrirà neppure più del cibo pescato dagli altri, ma andrà lei stessa a pesca per procacciarsi il cibo da sola. Insomma, abbiamo una nuova versione femminile di Raz Degan? Pare proprio di si. Non resta che attendere per vedere come andrà a finire.