Ilary Blasi nel mirino all’Isola dei Famosi, collega vuole rubarle il posto: chi è e che ha detto

In queste ore sta facendo il giro del web un’intervista alquanto intrigante che vede nel mirino la conduttrice dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi. Una sua collega, infatti, l’ha presa di mira ed ha detto delle frasi piuttosto forti sul suo conto.

Nello specifico, la persona in questione ha alluso al fatto di sentirsi molto più brava di lei a condurre un programma come il reality show incentrato sulla sopravvivenza. Vediamo chi è la persona in questione e cosa ha rivelato.

Una showgirl sogna di condurre l’Isola dei Famosi

Ilary Blasi è finita nel mirino dei gossip a un passo dalla nuova puntata dell’Isola dei Famosi. La donna, che in questo week-end lungo si è rilassata in compagnia dei suoi figli e della sua famiglia, è stata presa di mira da una sua collega. La persona in questione è Antonella Elia che, nel corso di un’intervista, ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti sul suo conto.

L’ex concorrente del GF Vip, poi opinionista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha ammesso di avere una certa preferenza per quest’ultimo reality show. Nel dettaglio, infatti, la donna ha ammesso di amare questo programma e, dopo avervi preso parte come naufraga, ha un sogno. In particolare, sogna di poter condurre questo programma. Secondo il suo punto di vista sarebbe assolutamente perfetta nel ricoprire questo ruolo. Poco dopo è arrivata la stoccata alla presentatrice.

La stoccata contro Ilary Blasi

Antonella Elia, nel fare il suo sproloquio sull’Isola dei Famosi, si è lasciata sfuggire qualcosa di troppo su Ilary Blasi. Nello specifico, ha ammesso di sentirsi molto più adatta a ricoprire il ruolo di conduttrice di questo programma, rispetto ad Ilary. Contrariamente all’ex di Francesco Totti, infatti, Antonella è convinta di riuscire a tenere molto meglio il palco e la scena.

Subito dopo aver lanciato questa velenosa frecciatina, poi, la donna ha provato a sdrammatizzare dicendo di scherzare. In seguito, poi, ha aggiunto che, nel caso in cui dovesse davvero riuscire in questa missione, sicuramente renderebbe il reality show un vero caos. Il suo modo di approcciare, infatti, sarebbe molto più caotico e questo elemento potrebbe rivelarsi anche un’arma a doppio taglio. Ad ogni modo, nel frattempo Ilary non ha commentato le affermazioni della sua collega. Non resta che attendere la puntata di questa sera per vedere se si lascerà scappare qualcosa.