Terra Amara, anticipazioni sconvolgente: adesso cambia tutto, nessuno può immaginarlo!

Continua con grande successo la messa in onda di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che mancano poche puntate per la fine della seconda stagione che si concluderà con Mujgan che spara a Zuleja.

A quanto pare, con l’inizio della terza stagione ci saranno grandi colpi di scena. Zuleyha, sopravvissuta all’attentato di Mujgan, capirà di non poter più aspettare e mentre si trova in ospedale e riceverà una visita dall’ex fidanzato gli rivelerà che il piccolo in realtà è suo figlio! L’uomo ovviamente ne rimarrà sconvolto e si arrabbierà con la donna. Quest’ultima, tra i sensi di colpa e la paura di perdere l’uomo, minaccerà di buttarsi dal balcone. Qui scivolerà per sbaglio e rischierà la vita.

Terra Amara anticipazioni: Ylmaz scopre che Adnan è suo figlio

Dopo aver scoperto di essere il vero padre di Adnan, Ylmaz si arrabbierà moltissimo ma la prima cosa che farà è recarsi da alla villa dagli Yaman. Appena prenderà in braccio il piccolo Andan capirà subito che tra di loro c’è un legame particolare ma la matrona appena li vedrà, subito si prenderà suo nipote.

Diversamente dalle altre volte, Ylmaz però farà fatica a staccarsi dal piccolo e la signora Hunkar intuirà che forse l’uomo è venuto a conoscenza della vera paternità del bambino. Quello che possiamo anticiparvi però è che da adesso tutto cambierà…

Hunkar capisce i suoi errori e si schiera dalla parte della nuora

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che il ritorno a casa di Zuleyha dopo il grave attentato di Mujgan cambierà molte cose in casa Yaman. Infatti la donna riuscirà a passare del tempo con il suo ex fidanzato e Adnan e questo la renderà felice come non mai.

Ma c’è di più perché Demir perderà la stima e la fiducia della madre e quest’ultima deciderà di buttarlo fuori di casa minacciandolo addirittura con un fucile se lui oserà entrare. Questa sarà anche l’occasione per riavvicinare in maniera definitivamente Hunkar e la nuora: quest’ultima vivrà un po’ in pace senza il marito e la prima le chiederà scusa per tutto il male che le ha fatto.