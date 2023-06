Mara Venier e la bufera sul caso Giulia Tramontano: interviene membro Rai e l’asfalta

Da ieri pomeriggio Mara Venier è finita al centro di una bufera per alcune parole pronunciate sul caso Giulia Tramontano. La conduttrice, rivolgendosi alla madre dell’assassino della giovane, ha rafforzato un concetto che in molti non hanno apprezzato.

Nello specifico, infatti, ha ribadito alla signora in questione che, effettivamente, suo figlio Alessandro Impagnatiello fosse un mostro. La presentatrice si è scusata in diretta al termine della puntata, ma la polemica non si è arrestata. Ad intervenire è stato un membro dei vertici Rai.

Le accuse contro Mara Venier sul caso Giulia Tramontano continuano: parla membro Rai

A nulla sono servite le scuse di Mara Venier fatte al termine della puntata di ieri di Domenica In in merito ad alcune frasi dette sul caso Giulia Tramontano. La conduttrice è stata accusata di aver speculato ed infierito su di un dolore già di per sé molto forte, che è quello provato dalla mamma dell’assassino Alessandro Impagnatiello. Dopo la bufera sollevata, dunque, la donna si è scusata pubblicamente con la signora in questione dicendosi estremamente dispiaciuta.

Le sue parole, però, non sono servite a placare lo sgomento che ancora c’è sui social. Su Twitter, infatti, da poche ore è apparso il commento di uno dei vertici Rai, ovvero, Riccardo Laganà. Quest’ultimo ha sferrato un attacco piuttosto forte contro Mara Venier. Nello specifico, ha accusato i direttori d’azienda di non controllare bene gli spazi televisivi e di lasciare troppo spazio a conduttori e conduttrici, ma non è tutto.

Ci saranno ripercussioni per la conduttrice?

L’esponente del Consiglio di Amministrazione della Rai ha sferrato un duro attacco contro Mara Venier su come ha gestito la questione legata a Giulia Tramontano. I nuovi responsabili d’azienda, infatti, dovrebbero cominciare a fare un po’ di ordine e pulizia, in modo da evitare che simili questioni possano ricapitare. L’informazione del Servizio Pubblico è tra le più importanti e radicate al giorno d’oggi.

Proprio in virtù di questo, è assolutamente inaccettabile che si lascino passare messaggi cos’ sbagliati e distorti. Intanto, ci sono anche tante persone che stanno mostrando tutto il loro supporto a Mara Venier. Tantissime persone hanno condiviso il messaggio di scuse della donna asserendo di accettarle e di comprendere perfettamente lo stato d’animo della conduttrice e l’assenza di cattive intenzioni. Ad ogni modo, questo gesto potrebbe costare caro alla Venier?