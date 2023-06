Bruganelli e Bonolis pagati per annunciare la loro separazione? Lei interviene, ma fa una gaffe

Come tutti avranno avuto modo di apprendere ieri Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la loro separazione, ma sono stati pagati per farlo? Sul web in queste ore stanno circolando informazioni di questo genere.

La cosa, ovviamente, ha generato molto clamore, al punto che è stato necessario un intervento da parte della diretta interessata. Sonia ha replicato a tutte le insinuazioni, ma ha commesso una gaffe. Ecco cosa è successo.

Bufera contro Bruganelli e Bonolis: pagati per l’intervista?

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati pagati per annunciare a Vanity Fair la loro separazione? In molti sono convinti che i due abbiano smentito in precedenza le voci inerenti una loro presunta crisi in quanto avrebbero dovuto rilasciare un’intervista ufficiale sotto lauto compenso. Ma le cose stanno realmente in questo modo? I due hanno aspettato fino a questo momento per soldi?

Ad intervenire sulla faccenda è stata Sonia. La donna ha pubblicato una Instagram Storie all’interno della quale ha voluto chiarire alcuni punti. Per questione di trasparenza, infatti, ci ha tenuto a precisare di non aver percepito un solo euro per l’intervista rilasciata al settimanale sopracitato. Fin qui non c’è nessun problema. Purtroppo, però, subito dopo la Bruganelli ha continuato pronunciando una frase che da molti è stata reputata davvero inopportuna.

La gaffe di Sonia e il rapporto con Paolo

Dopo aver detto che lei e Paolo Bonolis non sono stati pagati per annunciare la loro separazione, Sonia Bruganelli ha detto che nessun centesimo si è aggiunto al loro già ingente patrimonio. Tutti sanno che Sonia e Paolo sono benestanti ed hanno sempre avuto un tenore di vita piuttosto elevato. Tuttavia, rimarcare così tanto un concetto quale quello della ricchezza è apparso a molti davvero inopportuno.

Tante persone, infatti, si sono scagliate contro Sonia per le sue dichiarazioni e l’hanno esortata ad essere un po’ più umile. Nel frattempo, però, la donna non sembra intenzionata a replicare ulteriormente a queste polemiche. Al momento si sta limitando a pubblicare contenuti che la vedono felice e serena con tutta la sua famiglia, ovvero, i suoi figli e anche Paolo Bonolis. Come annunciato da loro stessi, infatti, la separazione sta avvenendo in maniera del tutto tranquilla e i due continuano a volersi tantissimo bene e ad essere uniti per il bene di tutta la famiglia.