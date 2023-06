Separazione Bruganelli- Bonolis, Corona sgancia la bomba: Sonia lo ha tradito!

La notizia della fine della storia tra Sonia e Paolo ha davvero lasciato tutti senza parole. Ormai sono due giorni che in rete e suoi giornali non si parla d’altro. C’è da dire però che l’indiscrezioni circolava già da mesi anche se sia Bonolis che la Bruganelli più volte hanno provato a smentire il tutto.

Ora a confermare l’addio i due diretti interessati attraverso una lunga intervista a Vanity Fair. Entrambi hanno spiegato il motivo che li ha portati alla separazione spiegando che da tempo ormai il loro sentimento non era più lo stesso. Contemporaneamente però non hanno mai smesso di volersi bene, motivo per cui vanno in vacanza assieme e motivo per cui alla fine vivono sotto lo stesso tetto. Ma cosa è successo allora che li ha portati alla rottura? A sganciare la bomba ci ha pensato Fabrizio Corona…

Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis: lo scoop

Attraverso il suo canale Telegram Fabrizio Corona ha fatto sapere ai suoi fans di avere una vera e propria notizia bomba su Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Ormai tutti sanno della fine della loro lunga relazione ma ciò che molti non sanno, secondo quanto riportato da Corona, è che a quanto pare ormai venti anni fa Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis con un noto collega e anche “in modo clamoroso”.

Al momento Corona non ha rivelato chi sia questo famosissimo collega e non è dato sapersi se avrà intenzione di farlo in futuro regalando altri scoop. Va precisato che, almeno per il momento, si tratta di ipotesi poco fondate e che soprattutto non hanno trovato conferme o smentite dai diretti interessati.

Un amore lungo durato venti anni

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono conosciuti e hanno ufficializzato la loro relazione nel lontano 1997, quando lei aveva solamente 23 anni. Il matrimonio arrivò poi cinque anni più tardi, nel 2002 e dalla loro unione nacquero tre figli: Silvia, Adele e Davide.

Un legame durato più di venti anni ma ch purtroppo come spesso accade in tante altre coppie vede la fine. Per ora nessuno dei due ha dichiarato in effetti il vero motivo per cui si sono lasciati.