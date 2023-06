Amici 23, Arisa sostituita da un’artista internazionale? Maria punta al colpaccio

Le voci riguardo alla prossima edizione di Amici 23 sono già in circolazione, nonostante il talent show sia terminato da poche settimane, in quanto secondo le indiscrezioni di Dagospia, potrebbe esserci un cambiamento significativo tra i professori. In queste ore si sta parlando di un possibile arrivo della grande artista Patty Pravo che potrebbe sostituire Arisa come insegnante di canto.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, l’ingresso della celebre cantante nel programma sarebbe un colpo da maestro. Con la sua lunga carriera e il talento innegabile, Patty Pravo potrebbe elevare ulteriormente il livello della scuola, offrendo agli aspiranti cantanti giovani insegnamenti preziosi.

Amici 23: Arisa lascia il talent? Spunta già la sostituta

A riportare il pettegolezzo Dagospia che nella rubrica ‘Pillole di Gossip’, ha riferito che Patty Pravo sarebbe pronta ad unirsi alla grande famiglia di Amici 23. Se queste voci si rivelassero vere, sarebbe un colpaccio per la squadra di Maria De Filippi e un’opportunità imperdibile per i giovani talenti del programma.

Patty Pravo, con il suo grande bagaglio alle spalle potrebbe portare una ricchezza di esperienza e conoscenza nel ruolo che riceverebbe. La sua presenza potrebbe contribuire a formare una nuova generazione di artisti pronti a lasciare il segno nel mondo della musica.

Patty Pravo arriva ad Amici? Questo sarebbe un colpaccio

Dopo anni trascorsi nel ruolo di mentore e insegnante, Arisa ha lasciato un’impronta indelebile nella scuola di Amici. Tuttavia, la sua assenza nella prossima edizione potrebbe aprire la strada a nuove opportunità per altri artisti, come sembra essere il caso di Patty Pravo.

Ovviamente al momento non ci sono conferme sull’indiscrezione ma si tratta solo di voci. Quel che è certo però è che se anche Arisa andasse via, l’arrivo di Patty sarebbe comunque un grande onore per Maria ma soprattutto per gli allievi pronti a mettersi in gioco e a imparare!