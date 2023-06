Gravissimo lutto per Mara Venier, morto improvvisamente suo genero: chi era Pier Francesco Forleo marito di Elisabetta Ferracini

Un grave lutto ha colpito la Rai e la famiglia di Mara Venier: è morto Pier Francesco Forleo marito di Elisabetta Ferracini, quindi genero della conduttrice di Domenica In. Il Direttore Diritti Sportivi della Raia aveva 62 anni.

Meno di tre mesi fa aveva perso la madre Giulia, un lutto che lo aveva profondamente segnato. Era entrato in Rai nel 1997 facendo parte della struttura Reporting e Controllo Operativo nella direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Successivamente era stato chiamato a ricoprire il ruolo di controller della Divisione Radiofonia e nel 2006 nominato Direttore degli Acquisti, coordinando operativamente dal 2010 il Codice degli appalti pubblici nei processi aziendali d’acquisto. Da marzo 2015 ricopriva il ruolo di direttore della Direzione Diritti Sportivi e membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’UER.

Ma cosa è successo a Pier Francesco, per perdere la vita così giovane si chiedono in tanti? Al momento non si sa se l’uomo fosse malato ma si parla su altri giornali di morte improvvisa.

Quel che è certo è che per Mara ma soprattutto per sua figlia Elisabetta Ferracini si tratta di un dolore troppo grande e troppo difficile da superare. Mai nessuno si sarebbe immaginato di perdere così un uomo pieno di vita e pieno di energia da un giorno all’altro.

Chi era Pier Francesco Forleo

Sulla sua vita privata si sapeva poco, l’unica informazione nota è che fosse il marito di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. Per quanto riguarda invece la sua vita professionale sappiamo che nato a Firenze nel 1962, dopo la laurea in Economia e Commercio era entrato in Rai nel 1997. E da li la sua carriera è stata tutto un susseguirsi di grandi soddisfazioni. Per ora non ci sono dettagli sulle cause della morte…