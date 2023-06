E’ davvero finita tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Parla Stefano Fiordelisi il papà

Sono giorni che non si parla d’altro. Sembra che Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria stiano vivendo un momento non proprio sereno e questo si è capito da alcune mosse social di entrambi.

La coppia, sbocciata al Grande Fratello Vip 7 tra mille polemiche e mille litigi, nell’ultimo periodo ha lanciato segnali non proprio benauguranti. In particolare, l’ex schermitrice salernitana ha scritto di recente un posto dove lamentava mancanze, tanto che qualcuno ha pensato che i due si fossero lasciati. Ma qual’è la verità?

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono in crisi? Parla papà Stefano Fiordelisi

Ad allarmare i fan dei Donnalisi anche il fatto che Antonella abbia chiuso il suo account Twetter. Anche Edoardo è molto assente tanto che alla domanda dei fan se va tutto bene lui ha risposto con uno strano silenzio. Insomma, per molti c’è qualcosa che non va. Ora, però a parlare e a dare qualche spiegazione in più su quello che sta accadendo alla coppia ci ha pensato ancora una volta il padre dell’ex schermitrice.

Stefano Fiordelisi ha scritto un posto rassicurando i fandom, ecco le sue parole: “Voglio tranquillizzare il fandom. L’amore vero non è facilmente controllabile. Ma è amore vero”, ha spiegato Stefano. Tradotto, sì la crisi ci sarebbe ma ci sarebbe anche tanto amore.

Crisi superata in pieno per gli Oriele

Nelle scorse settimane anche un’altra coppia pare abbia avuto un momento down. Si tratta di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Tra i due sono volati paroloni forti sui social confermando la rottura. Solo nei giorni scorsi, sembra che qualcosa sia cambiato e finalmente sia tornato il sereno.

Proprio nelle scorse ore il veronese e la venezuelana sono apparsi insieme in pubblico e hanno concesso anche un bacio romanticissimo, a testimonianza che il momento no è alle spalle.