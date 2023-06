Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono davvero in crisi? Finalmente parla lei: ecco cosa è successo

Dopo settimane di alti e bassi, di pettegolezzi e rumor che sono trapelati su Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli finalmente è arrivata la verità. Tra i due c’è stata realmente una crisi? Cosa è successo, si sono davvero allontanati?

A raccontare tutto è stata Giulia che, mediante un commento sui social, ci ha tenuto a chiarire alcuni aspetti della sua vita. In articolar modo, ha fatto il punto della situazione ed ha posto l’accento anche sulla sua vita sentimentale. Vediamo cosa è emerso.

La verità sulla crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Per settimane, per non dire mesi, non si è fatto altro che parlare di una possibile crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due ragazzi sembravano essere in un periodo un po’ particolare, durante il quale sembravano essersi allontanati. A raccontare come siano andate realmente le cose, però, è stata Giulia. Mediante un post su Instagram, infatti, la giovane ha fatto un po’ di chiarezza.

Ieri sera è andata in onda l’ultima putata della Gialappa’s Band a cui ha preso parte anche la ragazza. Per lei si è trattato di un traguardo molto importante, per cui ha sentito il bisogno di spendere qualche parola. Con tale evento, infatti, si conclude questa stagione televisiva dello show e anche di Giulia. Quest’anno la giovane ha ricevuto tante soddisfazioni e raggiunto traguardi molto importanti. Tutti questi impegni, però, l’hanno portata a vivere un momento un po’ particolare per quanto riguarda l’amore.

La dedica di Giulia e la replica di Pier

Nello specifico, infatti, Giulia Salemi ha ammesso di essersi un po’ allontanata da Pierpaolo Pretelli, ma il tutto è stato dovuto solamente ad impegni ed esigenze lavorative. Per contro, rispetto a tutto quello trapelato fino a questo momento, i due sono più legati che mai. Nel post in questione, infatti, la Salemi ci ha tenuto a fare un ringraziamento speciale proprio al suo compagno, senza il quale, probabilmente, non sarebbe riuscita ad arrivare dove si trova adesso.

I suoi successi sono stati favoriti grazie alla presenza di un uomo che l’ha sempre supportata e sopportata durante i suoi numerosissimi sbalzi d’umore. Dopo questa sviolinata, è prontamente arrivata la replica da parte di Pierpaolo Pretelli. Il ragazzo, infatti, ha ringraziato Giulia per le belle parole e le ha augurato il meglio, di vivere questi e tanti altri traguardi in quanto lo merita davvero.