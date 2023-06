Vi ricordate di Nadia e Massimiliano di Uomini e Donne? Ecco che fine hanno fatto

Tra le coppie nate a Uomini e Donne c’è anche quella formata da Nadia e Massimiliano. I due si sono conosciuti un po’ di tempo fa nel dating show di Maria De Filippi e, nel giro di poco tempo, si sono subito resi conto di provare qualcosa l’uno verso l’altra.

A distanza di un bel po’ di tempo da quando lasciarono il parterre, i due staranno ancora insieme? Vediamo nel dettaglio che fine hanno fatto e come stanno procedendo le cose tra i due protagonisti.

Ecco che fine hanno fatto Nadia e Massimiliano

Nadia e Massimiliano di Uomini e Donne stanno ancora insieme. I due protagonisti non sono molto attivi sui loro profili social. Ad ogni modo in queste ore la Marsala ha pubblicato una foto nella quale si evince chiaramente come stiano procedendo le cose tra i due. Nell’immagine in questione sono immortalati i due ex volti del talk show di Maria De Filippi mentre sono intenti a scambiarsi delle effusioni romantiche.

Nello specifico, la donna è seduta su di una sedia, mentre il suo fidanzato è di fianco a lei in ginocchio con una rosa tra le mani. I due si stringono forte e si guardano con occhi decisamente innamorati e complici. I fan, chiaramente, sono rimasti entusiasti di scoprire che tra loro le cose stiano andando a gonfie vele, ma non è finita qui. Sul web c’è anche chi sta avanzando delle ipotesi in merito a quello che presto potrebbe accadere tra loro.

Matrimonio in vista per i due ex volti di Uomini e Donne?

In particolar modo, infatti, c’è chi sospetta che preso Nadia e Massimiliano di Uomini e Donne possano convolare a nozze. Il gesto di inginocchiarsi con una rosa in mano ha spinto molti a credere che potesse trattarsi di un gesto riferito ad una ipotetica proposta di matrimonio da parte del cavaliere. C’è da precisare, però, che, almeno nello scatto, non è presente nessun anello di fidanzamento.

Ad ogni modo, considerando la loro età, è anche probabile che i due abbiano deciso di adoperare un profilo più basso per ribadirsi le loro promesse e il loro amore. Al momento, però, non sono trapelate ulteriori indiscrezioni a riguardo. I profili Instagram dei diretti interessati, infatti, sono silenti da dopo la pubblicazione di questo contenuto. Non resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno novità.