Morto Silvio Berlusconi: caos a Mattino 5 Panicucci e Vecchi lo scoprono in diretta

Appena sopraggiunta una tristissima notizia per Mediaset. Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni. Il volto di Mediaset si è spento in queste ore e a dare la notizia sono stati anche i conduttori di Mattino 5.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno appreso dell’accaduto durante la diretta odierna del programma, pertanto, non hanno potuto fare a meno di mostrare tutto il loro sgomento. Vediamo cosa è successo.

Silvio Berlusconi: ecco come è morto

Silvio Berlusconi è morto. L’ex premier aveva 86 anni e nell’ultimo periodo gli era stata diagnosticata una malattia del sangue che aveva generato grande apprensione per i medici e per i suoi familiari naturalmente. Le sue condizioni, però, sembravano essere migliorate, sta di fatto che il protagonista era apparso anche in diverse occasioni per rassicurare tutti i suoi sostenitori.

Ad ogni modo, negli ultimi giorni l’ex premier era stato ricoverato nuovamente all’ospedale San Raffaele per effettuare dei controlli. Le notizie trapelate, però, rivelavano che non si trattasse di nulla di grave in quanto il protagonista avrebbe dovuto effettuare degli accertamenti di routine a seguito dell’operazione. Solo nelle ultime ore le sue condizioni di salute si sono aggravate ulteriormente, fino a portarlo alla morte.

Lacrime a Mattino 5 e gli ultimi aggiornamenti del TG 5

Federica Panicucci e Francesco Vecchi sono scoppiati in lacrime in diretta durante la puntata odierna di Mattino 5. I due, infatti, hanno appreso in diretta la notizia inerente la morte di Pier Silvio Berlusconi e non sono riusciti a trattenere lo sgomento. Successivamente, poi, si è subito data la linea al TG 5 in cui sono stati fatti degli ulteriori aggiornamenti in merito a quello che è accaduto.

In tale occasione Cesara Buonamici ha dato il triste annuncio ed ha svelato che Silvio Berlusconi sia morto già alle 9 di questa mattina. Inizialmente, però, la notizia è stata tenuta riservata. Poco alla volta, infatti, al capezzale dell’ex cavaliere sono arrivati i figli, i fratelli e tutti i suoi familiari. Solo da pochi minuti, invece, il tutto è divenuto pubblico e la notizia ha lasciato di stucco tutti. Il mondo dello spettacolo e della politica, dunque, piange la scomparsa di un uomo che ha dato tanto. e si è molto impegnato nel suo lavoro. Si resta in attesa per capire come evolveranno anche i palinsesti tv dopo la tragica notizia.