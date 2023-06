Uomini e donne, due ex corteggiatori sgamati: stanno insieme e mentono!

In moli avevano notato che da tempo erano spariti dai social. Stiamo parlando di due persone conosciute e molto seguite di Uomini e donne.

Ai fan, che seguono entrambi i due corteggiatori non è passato inosservato un dettaglio che è subito diventato motivo di pettegolezzo. m Stiamo parlando di Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Saladino e di Simone Florian, ex corteggiatore di Jessica Antonini: pare che i due hanno una storia.

Sembra sia tornato il sereno tra due ex protagonisti di Uomini e donne. Non hanno condiviso lo stesso percorso ma si sono trovati entrambi ad un passo dalla scelta. Come detto in precedenza stiamo parlando dell’ex corteggiatrice di Luca Salatino e Simone Florian ex corteggiatore di Jessica Antonini sono tornati ad essere una coppia. Tornati perchè nonostante la loro sia una storia giovane, ha anche attraversato un momento di down.

A pochi mesi dalla conclusione infelice del percorso di Lilli Pugliese che venne scartata dal tronista alla fine del suo percorso, con la giovane romana si fece avanti Simone Florian. Tra i due nacque una relazione poi nulla. Ora a riportare un dettaglio è stato l’occhio attento di Fralof che con un reel sui social dopo parla di reunion. I due hanno infatti condiviso degli scatti dai medesimi luoghi e lei si è fatta pizzicare con la camicia di lui. Sembra quindi certo che tra i due è tornato il sereno.

La coppia che ha preso parte a Uomini e donne ma corteggiando persone diverse, si è ritrovata fuori dagli studi Mediaset. Stiamo parlando del 2022 quando Lilli e Simone si sono messi assieme, lasciandosi poi a gennaio del 2023.

Ad accorgersene come sempre i fan della coppia che avevano notato all’epoca uno strano silenzio da parte di entrambi. Ora, invece a notare l’avvicinamento il giovane Fralof, anche se per adesso i diretti interessati ancora non si sono espressi.