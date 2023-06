Morto Silvio Berlusconi, a chi andrà ora il suo enorme patrimonio? Ecco i nomi degli eredi e quanto spetta loro

La morte in questi istanti di Silvio Berlusconi ha sconvolto il mondo. Proprio pochi istanti fa è giunta la notizia della disputa dell’ex Premier Berlusconi.

Pochi giorni fa, Silvio era stato di nuovo portato in ospedale per un’operazione. Oggi la triste notizia. Una delle domande che ovviamente incuriosisce di più adesso è a chi andrà il suo ingente patrimonio…

Silvio Berlusconi si è spento all’ospedale San Raffaele

Silvio Berlusconi è morto poche ore fa. L’ex Premier si è spento all’età di 86 anni all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato da venerdì. Accanto a lui i figli Eleonora, Barbara, Marina e Pier Silvio e il fratello Paolo.

Ricoverato da venerdì, nelle ultime ore si era aggravato. In questi istanti sono in tantissimi sia amici, che personaggi del mondo Politico a mandare messaggi di cordoglio alla famiglia… Ma adesso a chi va il suo ingente patrimonio? Chi sono gli eredi?

A chi andrà l’enorme patrimonio di Berlusconi?

Pochi sanno che Silvio Berlusconi aveva un patrimonio di partecipazioni quotate in Borsa che ai valori di mercato sfiora i 2,9 miliardi di euro, al quale va aggiunto un reticolo di altre società che comprendono le ville e le altre proprietà immobiliari.

Ma non solo a questi vanno aggiunti anche la squadra di calcio del Monza in Serie A, una serie di investimenti finanziari in aziende digitali come Satispay e Soldo, una flotta di tre jet e un elicottero, più molto altro ancora. A gestire il suo capitale la società holding Fininvest costruito dall’imprenditore di Arcore.

In Idra ci sono invece le ville. Berlusconi aveva ancora la fetta più importante della capogruppo, il 61,2%. La destinazione di questo pacchetto, su cui getterà luce il testamento, potrebbe cambiare gli equilibri finanziari e familiari. L’enorme patrimonio, dovrebbe essere suddiviso egualmente il 61% ai cinque figli: ognuno otterrebbe poco più del 12%. Se così fosse, i tre figli di Veronica Lario avrebbero più quote di Marina e Pier Silvio